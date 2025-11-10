सैमसन टू CSK, जडेजा-कर्रन जाएंगे राजस्थान, डील हो गई पक्की! IPL ऑक्शन से पहले आ गया अपडेट

संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़कर राजस्थान रॉयल्स में जाने वाले हैं. क्रिकबज के मुताबिक ट्रेड को लेकर तीनों खिलाड़ियों की सहमति मिल चुकी है और तीनों ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. हालांकि अभी तक ट्रेड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, जिसके बाद सैमसन के CSK में जाने और जडेजा-कर्रन के राजस्थान रॉयल्स में जाने की पुष्टि होने का अनुमान है.

ट्रेड डील पूरी होने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का इसमें शामिल होना जरूरी है. खबर है कि सोमवार शाम तक राजस्थान या चेन्नई फ्रैंचाइजी में से किसी ने भी IPL या BCCI अधिकारियों को इस ट्रेड के बारे में आधिकारिक रूप से सूचना नहीं दी है.

IPL के नियमों के मुताबिक जब भी किसी विदेशी खिलाड़ी को ट्रेड किया जाता है, उसमें NOC (नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता होती है. चूंकि सैम कर्रन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें ट्रेड करने के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है.

संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा को पिछले सीजन उनकी अपनी-अपनी टीम ने 18 करोड़ में रिटेन किया था. मगर इस ट्रेड डील में जडेजा के साथ-साथ सैम कर्रन भी राजस्थान में जा रहे हैं. कर्रन, जिन्हें पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने 2.4 करोड़ रुपये की सैलरी दी थी. अन्य मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने पहले जडेजा के साथ डेवाल्ड ब्रेविस की मांग की थी, लेकिन CSK मैनेजमेंट ने उस मांग को ठुकरा दिया था. उसके बाद सैम कर्रन का नाम इस ट्रेड डील में सामने आया.

