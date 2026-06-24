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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: धोनी-रोहित वाला सपना टूटा, संजीव गोयनका का पुराना वीडियो हुआ वायरल; 54 करोड़ डूबे

Watch: धोनी-रोहित वाला सपना टूटा, संजीव गोयनका का पुराना वीडियो हुआ वायरल; 54 करोड़ डूबे

Sanjiv Goenka Old Video Gone Viral: ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़कर चले गए हैं. उन्होंने IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की है. अब संजीव गोयनका का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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IPL 2027 के लिए स्टेज सजने लगा है, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करने वाले हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत की जगह कुलदीप यादव को LSG से ट्रेड कर दिया है. दूसरी ओर हार्दिक पांड्या को भी ट्रेड की अटकलों ने घेरा हुआ है. खैर पंत की बात करें तो उन्होंने 12 करोड़ रुपये का नुकसान झेलकर दिल्ली टीम में वापसी की है.

पंत-कुलदीप की ट्रेड डील के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है. उन्होंने बहुत बड़े-बड़े दावे करके कहा था कि 10 साल बाद ऋषभ पंत का नाम एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ IPL के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाएगा. मगर सिर्फ दो साल में ही उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं.

संजीव गोयनका का पुराना वीडियो वायरल

आपको याद दिला दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. इस बोली ने पंत को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया था.

उस समय संजीव गोयनका ने कहा था कि, "यह एक ऐसा सफर है कि अगले 15 साल में 5-6 टाइटल कैसे जीतने हैं. अभी लोग मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे सफल टीम बताते हैं. एमएस धोनी, रोहित शर्मा बेशक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन मेरे शब्दों को याद रखिएगा कि 10 साल बाद लोग एमएस धोनी, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत."

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54 करोड़ लुटाए, लेकिन नहीं बना काम

ऋषभ पंत सिर्फ 2 सीजन लखनऊ के लिए खेलकर टीम को छोड़ चुके हैं. इसका मतलब LSG ने दो सीजन में 54 करोड़ रुपये लुटा दिए लेकिन पंत की कप्तानी में LSG की टीम एक बार भी प्लेऑफ में नहीं पहुंची. गोयनका के वे दावे धरे के धरे रह गए हैं. पंत के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने LSG के लिए 28 मैच खेले, जिनमें वो 581 रन बना पाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Sanjiv Goenka LSG IPL Trade RISHABH PANT
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