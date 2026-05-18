IPL 2026 में पावरप्ले में सबसे स्लो रहे ऋतुराज गायकवाड़, स्ट्राइक रेट ODI जैसा; देखें लिस्ट

Ruturaj Gaikwad Slowest Strike Rate: ऋतुराज गायकवाड़ ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 के 63वें मुकाबले में बेहद धीमी पारी खेलते हुए 21 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 71.43 का रहा. यह पहला मौका नहीं था कि जब गायकवाड़ इतना धीमा खेलते हुए नजर आए हों, बल्कि वह लगभग पूरे सीजन ही पावरप्ले में धीमा खेलते हुए दिखे हैं. टी20 टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक ऐसा रहा, जितना आजकल वनडे में बल्लेबाजों का रहता है.

इसके साथ गायकवाड़ टूर्नामेंट के पारवप्ले में सबसे धीमी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी बन गए. इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स के अंगकृष रघुवंशी दूसरे पायदान पर हैं. गायकवाड़ ने सिर्फ 124.6 के स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए हैं.

IPL 2026 में पावरप्ले में सबसे कम स्ट्राइक रेट (कम से कम 100 गेंदें खेली हों)

124.6 का स्ट्राइक रेट - रुतुराज गायकवाड़ (रन- 182)

126.5 का स्ट्राइक रेट - अंगकृष रघुवंशी (रन- 129)

127 का स्ट्राइक रेट - अजिंक्य रहाणे (रन- 123)

144.4 का स्ट्राइक रेट - साई सुदर्शन (रन- 270)

हैदराबाद के खिलाफ एक भी बाउंड्री नहीं लगाई

हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में गायकवाड़ ने 21 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी में एक भी बाउंड्री शामिल नहीं रही. गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई के कप्तान ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे थे. उनका विकेट 12वें ओवर में गिरा. उन्होंने एक घंटे से ज्यादा का वक्त क्रीज पर बिताया, लेकिन बाउंड्री नहीं लगा सके.

05 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में भी गायकवाड़ ने कुछ इसी तरह की पारी खेली थी. उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 06 रन स्कोर किए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 46.15 का रहा था. हालांकि इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका निकला था.

ऋतुराज गायकवाड़ का IPL करियर

नजर डालें ऋतुराज गायकवाड़ के आईपीएल करियर पर, तो अब तक उन्होंने 84 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 83 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए गायकवाड़ ने 38.67 की औसत और 135.33 के स्ट्राइक रेट से 2823 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 22 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 108* रनों का रहा.

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