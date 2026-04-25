Live: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत

IPL 2026 का 36वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. SRH के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी कर रही है.

राजस्थान रॉयल्स लगातार 2 हार के बाद जीत की पटरी पर लौट आई है, जिसे टीम आज जारी रखना चाहेगी. राजस्थान ने अभी तक खेले 7 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है, 2 में उसे हार झेलनी पड़ी. लेकिन आज उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से कड़ी टक्कर मिलेगी, जो जीत की हैट्रिक लगाकर आई है. हैदराबाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं.

राजस्थान रॉयल्स प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

RR vs SRH हेड टू हेड

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. हैदराबाद ने 13 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वाधिक स्कोर 286 का है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का सर्वाधिक स्कोर 242 का है.

सवाई मानसिंह स्टेडियम पिच रिपोर्ट

जयपुर में आज IPL 2026 का पहला मैच है. इससे पिछले घरेलू मैच राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में खेल रही थी. ये पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है, आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. हालांकि मिडिल ओवरों में यहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है.

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, संदीप शर्मा, एडम मिल्न, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका.

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, क्रेन्स फुलेट्रा, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, ओंकार तारमाले, अमित कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी.