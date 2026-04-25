Live: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs SRH Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत

RR vs SRH Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Live Score: IPL 2026 का 36वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. यहां देखें लाइव स्कोर और पढ़ें पल-पल की अपडेट.

By : शिवम  | Updated at : 25 Apr 2026 07:37 PM (IST)

LIVE

Key Events
rr vs srh live score match no 36 rajasthan royals sunrisers hyderabad at sawai mansingh stadium follow live updates RR vs SRH Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत
RR vs SRH Live Score
Source : एक्स

Background

IPL 2026 का 36वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. SRH के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी कर रही है.

राजस्थान रॉयल्स लगातार 2 हार के बाद जीत की पटरी पर लौट आई है, जिसे टीम आज जारी रखना चाहेगी. राजस्थान ने अभी तक खेले 7 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है, 2 में उसे हार झेलनी पड़ी. लेकिन आज उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से कड़ी टक्कर मिलेगी, जो जीत की हैट्रिक लगाकर आई है. हैदराबाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं.

राजस्थान रॉयल्स प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

RR vs SRH हेड टू हेड

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. हैदराबाद ने 13 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वाधिक स्कोर 286 का है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का सर्वाधिक स्कोर 242 का है.

सवाई मानसिंह स्टेडियम पिच रिपोर्ट

जयपुर में आज IPL 2026 का पहला मैच है. इससे पिछले घरेलू मैच राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में खेल रही थी. ये पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है, आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. हालांकि मिडिल ओवरों में यहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है.

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, संदीप शर्मा, एडम मिल्न, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका.

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, क्रेन्स फुलेट्रा, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, ओंकार तारमाले, अमित कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी.

19:37 PM (IST)  •  25 Apr 2026

RR vs SRH Live Score: वैभव ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के

प्रफुल हिंगे की पहली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दी. हिंगे ने वैभव को पहली गेंद डॉट कराई, लेकिन इसके बाद चार गेंदों पर वैभव ने लगातार 4 छक्के जड़कर इसे महंगा ओवर बना दिया. पहले ओवर में कुल 25 रन आए.

19:32 PM (IST)  •  25 Apr 2026

RR vs SRH Live Score: शुरू हुई राजस्थान रॉयल्स की पारी

वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की पारी शुरू की है. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिंगे पहला ओवर डाल रहे हैं.

Load More
Tags :
Rajasthan Royals RR Vs SRH Live Score SunRisers Hyderabad RR Vs SRH IPL LIVE Score IPL 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RR vs SRH Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत
Live: वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में लगाए 4 छक्के, राजस्थान रॉयल्स की धांसू शुरुआत
आईपीएल 2026
DC vs PBKS Live Score: एक ओवर में श्रेयस अय्यर ने दिल्ली से छीन लिया मैच, जड़ा अर्धशतक; पंजाब की मुट्ठी में बाजी
LIVE: एक ओवर में श्रेयस अय्यर ने दिल्ली से छीन लिया मैच, जड़ा अर्धशतक; पंजाब की मुट्ठी में बाजी
आईपीएल 2026
Lungi Ngidi Injured: कैच लेने के चक्कर में भयंकर चोटिल हुआ दिल्ली का खूंखार गेंदबाज, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल
कैच लेने के चक्कर में भयंकर चोटिल हुआ दिल्ली का खूंखार गेंदबाज, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल
आईपीएल 2026
पावरप्ले में 116 रन बनाकर पंजाब ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा पिटने वाली टीम बनी दिल्ली
पावरप्ले में 116 रन बनाकर पंजाब ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा पिटने वाली टीम बनी दिल्ली
Advertisement

वीडियोज

Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'होर्मुज से हटा लो नेवी, नहीं तो...', ईरान ने अमेरिका को दी धमकी, अधर में लटकी इस्लामाबाद वार्ता
'होर्मुज से हटा लो नेवी, नहीं तो...', ईरान ने अमेरिका को दी धमकी, अधर में लटकी इस्लामाबाद वार्ता
बिहार
'नया घर, नया डेस्टिनेशन मुबारक...' AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर बोले RJD नेता मनोज झा
'नया घर, नया डेस्टिनेशन मुबारक...' AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर बोले RJD नेता मनोज झा
आईपीएल 2026
पावरप्ले में 116 रन बनाकर पंजाब ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा पिटने वाली टीम बनी दिल्ली
पावरप्ले में 116 रन बनाकर पंजाब ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा पिटने वाली टीम बनी दिल्ली
बॉलीवुड
'काश मैं मना नहीं करती...', अमीषा पटेल को 'तेरे नाम' ठुकराने का सालों बाद हुआ पछतावा, बताया क्यों छोड़ी थी फिल्म?
'काश मैं मना नहीं करती...', अमीषा पटेल को 'तेरे नाम' ठुकराने का सालों बाद हुआ पछतावा
इंडिया
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
जनरल नॉलेज
Handcuff Rules: क्या किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या है नियम
क्या किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या है नियम
ट्रेंडिंग
Police Viral Video: लो भाग गया चोर... दो सिपाहियों को चकमा देकर हो गया रफूचक्कर, पुलिस के मजे ले रहे यूजर्स; देखें वीडियो
लो भाग गया चोर... दो सिपाहियों को चकमा देकर हो गया रफूचक्कर, पुलिस के मजे ले रहे यूजर्स; देखें वीडियो
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget