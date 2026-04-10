वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं. 15 वर्षीय इस बल्लेबाज की शैली से सब प्रभावित हैं. वह IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. टीम का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ है. ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होना है, जहां अभ्यास के दौरान आरसीबी प्लेयर ने वैभव से उनका बैट मांगा. उन्होंने लीग के दौरान तो बैट देने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन वादा किया कि लीग के बाद उन्हें बैट दे देंगे.

किसे देंगे वैभव सूर्यवंशी अपना बैट?

मुकाबले (RR vs RCB) की तैयारी कर रहे वैभव सूर्यवंशी के पास जितेश शर्मा आए और दोनों के बीच मस्ती होने लगी. इस दौरान जितेश ने वैभव का बैट लिया और कहा धन्यवाद. वैभव ने तुरंत अपना बैट वापस लेकर कहा, 'ओ भाई देदो. बाद में बात करेंगे'.

तब वैभव ने कहा, 'इनकी टीम (RCB) में इतने बल्लेबाज हैं, इतने बल्लेबाज हैं, लेकिन उनसे नहीं ले रहे.' तब जितेश ने कहा, 'उनसे क्यों मांगू, पूछ ले किसी से भी नहीं मांगा.'

वैभव सूर्यवंशी ने तब जितेश से कहा, "मैंने आपसे कहा कि IPL के बाद में दे दूंगा, फिर भी आपको जिद है कि अभी चाहिए.' तब जितेश उनके कान में कुछ कहते हैं और फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं और वैभव कहते हैं, 'चांस ही नहीं है, कुछ नहीं दूंगा आपको.'

🚨 First time ever: Vaibhav offers to give his bat! 😂🔥 pic.twitter.com/y5pBnpEri3 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 9, 2026

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. पहले ही सीजन उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा था, ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लीग का सबसे तेज शतक है. जारी संस्करण के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बैभव ने अर्धशतक (52) जड़ा, गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में 31 और मुंबई के सामने तीसरे मैच में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था.

आज है RR vs RCB मैच

आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच है, जो गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, 7 बजे टॉस होगा.