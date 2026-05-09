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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs GT: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस, आज कौन जीत सकता है मैच? हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी, जानिए

RR vs GT: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस, आज कौन जीत सकता है मैच? हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी, जानिए

RR vs GT: IPL 2026 का 52वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर में खेला जाएगा. जानिए दोनों टीमों में आज किसका पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?

By : शिवम | Updated at : 09 May 2026 01:28 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ मैचों में लड़खड़ाई हुई नजर आई है, टीम ने आखिरी 5 में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है जबकि टीम की शुरुआत लगातार 4 जीत से हुई थी. दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टीम लगातार 3 मुकाबले जीतकर आ रही है, लेकिन अभी भी टॉप-4 से बाहर है. आज एक रोमांचक मुकाबला होगा, जानिए किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है और हेड टू हेड में कौन आगे है.

वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें रहेंगी, जो इस सीजन भी विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं. उन्होंने पिछले साल 35 गेंदों में शतक जड़ा था, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही था. वेन्यू भी यही (सवाई मानसिंह स्टेडियम) था, सूर्यवंशी आज फिर वही दोहराना चाहेंगे. यशस्वी जायसवाल भी तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयपुर में अभी तक उनका बल्ला नहीं चला है. जयपुर में खेली 2 पारियों में उन्होंने कुल 16 रन (10 और 6) ही बनाए हैं, ये चिंता का सबब है.

गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाजों की भी परीक्षा

GT के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा पर आज दबाव होगा कि वह वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करे, क्योंकि अगर वह 8-10 ओवर भी खेल गए तो एक बड़ा स्कोर बन जाएगा. अभी तक सिराज शानदार नजर आए हैं, उन्होंने पॉवरप्ले में 73 ओवर डाले हैं और 7 विकेट लिए हैं. उनका इकॉनमी भी 6.9 का ही है. रबाडा इस समय पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 11 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है.

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गिल बनाम आर्चर

आज शुभमन गिल और जोफ्रा आर्चर के बीच जंग देखने को मिलेगी. अभी तक इस बैटल में आर्चर हावी रहे हैं, जिन्होंने 6 पारियों में उनके सामने सिर्फ 16 रन दिए हैं और 3 बार आउट किया है. आज गिल को अपनी क्लास दिखानी होगी. गिल अभी तक 3 अर्धशतकीय पारियां खेल चुके हैं. आज गुजरात को जीतना है तो गिल का चलना जरुरी होगा.

गुजरात टाइटंस में शामिल जोस बटलर कई सालों तक राजस्थान रॉयल्स में खेले, और जयपुर में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है. ऐसे में बटलर भी आज बड़ी पारी खेल सकते हैं.

आज कौन रहेगा हावी?

आज गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. तेज गेंदबाजी और मिडिल आर्डर बल्लेबाजी गुजरात की ज्यादा मजबूत नजर आ रही है. राजस्थान ने इस साल जयपुर में खेले अपने दोनों मैच हारे हैं, इसका भी मानसिक दबाव RR पर रहेगा.

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RR vs GT हेड टू हेड आंकड़े

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस अभी तक कुल 9 बार आमने सामने हुई है, इसमें भी GT का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात ने 6 और राजस्थान ने 3 मैच जीते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 May 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Gujarat Titans INDIAN PREMIER LEAGUE RR Vs GT Head To Head IPL 2026 RR Vs GT
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