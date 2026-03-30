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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 RR vs CSK Live: मैच से पहले बारिश ने बजाई खतरे की घंटी, क्या रद्द होगा राजस्थान-चेन्नई का मैच?

IPL 2026 RR vs CSK Live: मैच से पहले बारिश ने बजाई खतरे की घंटी, क्या रद्द होगा राजस्थान-चेन्नई का मैच?

IPL 2026 RR vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं. यहां आपको मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Mar 2026 06:49 PM (IST)

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RR vs CSK live score
Source : PTI

Background

आईपीएल 2026 के तीसरे लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें मैदान पर होंगी. यह मुकाबला 30 मार्च, सोमवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी और स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के चोटिल होने की खबर है. 

धोनी को लेकर सीएसके ने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वह इंजरी के चलते करीब 2 हफ्तों तक नहीं खले सकेंगे. इसके बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धोनी शुरुआती करीब 6 मैचों से बाहर रहेंगे. 

वहीं डेवाल्ड ब्रेविस की इंजरी को लेकर आई रिपोर्ट में बताया गया कि वह टीम के लिए शुरुआती 2-3 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं. दोनों ही खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी चेन्नई के लिए बड़ा सिरदर्द होगी. इन खिलाड़ियों के बगैर टीम की प्लेइंग 11 काफी कमजोर दिख सकती है. धोनी का अनुभव, जबकि ब्रेविस की ताबड़तोड़ बैटिंग टीम के लिए कारगर साबित हो सकती थी. 

बदलाव के साथ उतरेंगी दोनों टीमें

राजस्थान और चेन्नई दोनों ही टीमें बदलाव के साथ मैदान पर उतरेंगी. पहले राजस्थान में खेलने वाले संजू सैमसन ट्रेड के जरिए चेन्नई का हिस्सा बन चुके हैं. संजू की जगह राजस्थान में रवींद्र जडेजा की एंट्री हुई है, जो पहले चेन्नई का हिस्सा थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों के लिए यह बदलाव कैसे साबित होते हैं. 

मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल/सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांतवीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी. 

मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्‍तान), शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने. 

18:22 PM (IST)  •  30 Mar 2026

IPL 2026 RR vs CSK Live: राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

नमस्कार! एबीपी न्यूज के हिंदी लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले के लाइव अपडेट मिलेंगे, जो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच है.

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