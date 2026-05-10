बारिश की भेंट चढ़ जाएगा RCB और MI का मैच? बेंगलुरु और मुंबई के मैच को लेकर आया मौसम का अपडेट

IPL 2026 RCB vs MI Weather Report: आज (10 मई) आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. यह संडे डबल हेडर का दूसरा मुकाबला होगा, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. मैच से एक दिन पहले यानी बीते शनिवार (09 मई) को रायपुर में झमाझम बारिश देखने को मिली थी, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या मैच के दिन भी रायपुर में बारिश होगी और मैच का मजा किरकिरा होगा?

कैसा रहेगा मौसम?

भले ही एक दिन पहले रायपुर में बारिश का कहर देखने को मिला हो, लेकिन मैच के दिन मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है. एक्यूवेदर के मुताबिक, शाम 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बारिश के कोई आसार नहीं हैं. इस दौरान तापमान 39 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हालांकि तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. इसके साथ आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं.

इस अनुमान के मुताबिक, मैच में बारिश का खलल नहीं होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दौरान फैंस का अनुभव कैसा रहता है. बताते चलें कि रायपुर की पिच काफी बैलेंस रहती है, जिस पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को अच्छी मदद मिलती है.

मुंबई को जीत की सख्त जरूरत

मुंबई को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहने के लिए आरसीबी के खिलाफ हर हाल मुकाबला जीतना ही होगा. टीम ने अब तक 10 मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 3 में जीत हासिल की है और बाकी के 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई के पास 6 प्वाइंट्स हैं, जिनके साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है. अगर आज मुंबई हार जाती है, तो फिर उनका बाहर होना तय हो जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार, हार्दिक पंड्या, कृष्ण भगत.

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