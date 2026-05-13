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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs KKR Rain Update: बारिश की वजह से टॉस में देरी, अब कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें ताजा अपडेट

RCB vs KKR Rain Update: बारिश की वजह से टॉस में देरी, अब कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें ताजा अपडेट

IPL 2026 RCB vs KKR Rain Update: रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के लिए बारिश के कारण तय वक्त पर टॉस नहीं हो सका है. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले की शुरुआत कब होगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 May 2026 07:37 PM (IST)
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IPL 2026 RCB vs KKR Rain Latest Update: आईपीएल 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. रायपुर में बारिश मुकाबले के लिए मुश्किल बनती दिख रही है. बारिश और गीले मैदान के कारण मैच के लिए सही समय पर यानी 7:00 टॉस नहीं हो पाया है. 

बारिश के कारण पूरा मैदान गीला हो गया है, जिसको सुखाने में वक्त लगेगा. मैच के लिए मैदान का निरिक्षण भारतीय समय के अनुसार 8:15 बजे होगा. फिलहाल ओवर कटने को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है. फिलहाल सिर्फ अगले नरिक्षण को लेकर अपडेट जारी किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल रायपुर में बारिश रुकी हुई है. यह अपडेट आईपीएल की तरफ से शेयर किया गया है. हालांकि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि मुकाबले की शुरुआत कितने बजे से होगी.

5-5 ओवर का मैच होना जरूरी

बता दें कि नियम के मुताबिक, मुकाबले का नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है. अगर 5-5 ओवर के मैच का वक्त भी नहीं बचता है, तो फिर मुकाबले को रद्द कर दिया जाएगा. इस स्थिति में दोनों ही टीमों को 1-1 प्वाइंट दे दिया जाएगा. 

सीजन में पहले भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है KKR का मैच 

6 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच ईडन गार्डन्स में मुकाबला शेड्यूल था. बारिश के कारण यह मुकाबला रद्द हो गया था, जिसके बाद दोनों ही टीमों को 1-1 प्वाइंट दे दिया गया था. 

मैच रद्द होने पर KKR की बढ़ जाएगी मुश्किल 

आज अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना काफी मुश्किल हो सकता है. फिलहाल टीम ने 10 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें 4 में जीत दर्ज की है. 5 में हार का सामना किया है. बाकी 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. टीम के पास 9 प्वाइंट्स हैं. अगर यह मुकाबला रद्द होता है, तो फिर केकेआर के पास 11 मैच के बाद 10 प्वाइंट्स होंगे. इस सूरत में टीम को प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए बाकी के तीनों लीग मैचों में जीत हासिल करनी होगी.

 

यह भी पढे़ं: RCB vs KKR Rain: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो कैसे होगा प्लेऑफ का फैसला? जानें नियम

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Published at : 13 May 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
RCB Vs KKR Raipur RAIN IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Vs Kolkata Knight Riders
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