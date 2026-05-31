अगर ऐसा हुआ तो आज नहीं होगा RCB और GT के बीच फाइनल, 1 जून को खेला जाएगा खिताबी मैच

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू एक बार फिर फाइनल में आ पहुंची है, लेकिन उसके सामने गुजरात टाइटंस की कठिन चुनौती है. शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहली बार गुजरात को फाइनल तक खींच लाए हैं.

इतिहास में पहली बार बेंगलुरू और गुजरात की टीमों के बीच फाइनल खेला जाना है. दोनों ही टीम जबरदस्त हैं और फाइनल धमाकेदार रहने की उम्मीद है. मगर बारिश या किसी अन्य कारण से आज फाइनल मैच नहीं हो पाया, तो क्या इसके लिए कोई रिजर्व डे का नियम है या नहीं? अगर आज यानी 31 मई को खेल शुरू नहीं हो पाया, तो क्या मैच रद्द हो जाएगा? यहां इन सभी सवालों के जवाब जान लीजिए.

ऐसा हुआ तो 1 जून को होगा फाइनल?

बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाना है. मगर बारिश या किसी अन्य वजह से आज खेल नहीं शुरू हो पाया, तो इसके लिए रिजर्व डे का नियम है. बता दें कि प्लेऑफ मुकाबलों में सिर्फ फाइनल के लिए रिजर्व डे का नियम है. अगर आज फाइनल मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो रिजर्व डे यानी 1 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा.

नियमानुसार मैच ऑफिशियल्स की कोशिश रहेगी कि आज ही मैच का परिणाम निकल सके. मौसम खराब होने की स्थिति में एक तय समय के बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे और कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने का प्रयास किया जाएगा.

अगर मौसम अनुमति देता है तो सुपर ओवर के माध्यम से भी फाइनल मैच का रिजल्ट निकाला जा सकता है. अगर सुपर-ओवर का भी चांस ना बचे तो पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

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