WPL में विजयरथ पर सवार RCB, गुजरात को 61 रनों से रौंद लगाया जीत का पंजा

RCB vs GG Highlights WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में RCB विजयरथ पर सवार है. सोमवार को उसने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज कर ली है. वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए थे. बेंगलुरु के लिए गौतमी नायक ने 73 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. जवाब में गुजरात की टीम 117 रन ही बना सकी.

RCB ने लगाया जीत का पंजा

WPL 2026 में आरसीबी इकलौती टीम है, जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी है. वो लगातार 5 मैच जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में अंकों के मामले में अन्य टीमों से बहुत आगे निकल चुकी है.

इस मैच में स्मृति मंधाना केवल 26 रन बनाकर आउट हो गईं, वहीं रिचा घोष ने भी 27 रनों का योगदान दिया. मगर RCB की असली हीरो गौतमी नायक रहीं, जिन्होंने अपने WPL करियर की पहली अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 55 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली.

गुजरात जायंट्स के लिए केवल कप्तान एश्ले गार्डनर ही बड़ी पारी खेल पाईं. उन्होंने 43 गेंदों में 54 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. सयाली सतघरे गुजरात टीम की बैटिंग पर कहर बनकर टूटीं, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 21 रन देकर 3 विकेट झटके.

RCB टॉप पर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार 5 मैच जीत चुके हैं और WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में उसके 10 अंक हो गए हैं. बेंगलुरु टीम का अभी तक कितना दबदबा रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस के अभी केवल 4 अंक हैं. आरसीबी ने अभी से नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. वहीं गुजरात जायंट्स की यह लगातार तीसरी हार रही, जिससे वो पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर चली गई है.

