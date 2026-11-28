इंडियन प्रीमियर लीग के 19 सीजन के इतिहास में सबसे सफल कप्तान कौन है? सबसे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा का ही नाम दिमाग में आता है. धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित ने मुंबई को पांच बार चैंपियन बनाया है. 2023 सीजन के बाद रोहित से MI की कप्तानी छिन गई थी, लेकिन IPL 2027 में वह बतौर कप्तान वापसी कर रहे होंगे.

शुक्रवार, 27 नवंबर को मुंबई इंडियंस ने आधिकारिक ऐलान करके बताया कि रोहित दोबारा टीम के कप्तान बन गए हैं. मगर इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की सूची में रोहित, अभी एमएस धोनी से काफी पीछे हैं. साथ ही इस लिस्ट में विराट कोहली का भी नंबर जान लीजिए.

धोनी टॉप पर, रोहित नंबर-2

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं. धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की है. बतौर कप्तान 235 मैचों में उनकी टीम 136 मैच जीती है. धोनी आईपीएल इतिहास में बतौर कप्तान 100 या उससे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले इकलौते कप्तान हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अब तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 158 मैचों में 87 जीत दर्ज की हैं.

विराट से आगे गौतम गंभीर

विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 143 मैच खेले और 66 जीत दर्ज की थीं. उनसे आगे गौतम गंभीर हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 129 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की. उन्होंने बतौर कप्तान 71 मैच जीते.

IPL में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान

136 जीत - एमएस धोनी

87 जीत - रोहित शर्मा

71 जीत - गौतम गंभीर

66 जीत - विराट कोहली

55 जीत - श्रेयस अय्यर

अब तक सिर्फ एमएस धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ही पांच ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने IPL में 100 से अधिक मैचों में कप्तानी की है.

यह भी पढ़ें:

रोहित शर्मा को MI की कप्तानी मिलने पर क्रिकेटरों का रिएक्शन, चहल की प्रतिक्रिया सबसे खास