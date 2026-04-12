हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन

दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन

Rohit Sharma Retired Hurt: RCB के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा दर्द से कराहने के कारण रोहित शर्मा को मजबूरन ड्रेसिंग रूम में वापस लौटना पड़ा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Apr 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

Ritika Sajdeh Reaction Rohit Sharma Retired Hurt: रोहित शर्मा बिना आउट हुए ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए. 'हिटमैन' की हालत देख उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में रोहित 13 गेंद में 19 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी रिटायर्ड हर्ट होकर उन्हें ड्रेसिंग रूम में वापस लौटना पड़ा. दरअसल रोहित को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा. इसपर उनकी वाइफ रीतिका सजदेह का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है.

रोहित को जब दर्द की हालत में देखा गया, तब कैमरा उनकी वाइफ रीतिका सजदेह की तरफ घूमा तो वे भी परेशान दिखीं. रीतिका की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

 

 

क्या आउट हो गए हैं रोहित शर्मा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा आउट नहीं हुए हैं. रिटायर्ड हर्ट तब दिया जाता है, जब कोई खिलाड़ी अनफिट महसूस करने के कारण मैदान से बाहर चला जाए. ऐसे में खिलाड़ी दोबारा बैटिंग करने वापस मैदान में आ सकता है. दूसरी ओर रिटायर्ड आउट दिए जाने पर खिलाड़ी को आउट माना जाता है. 

 

RCB ने बनाए थे 240 रन

इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, जो आईपीएल के इतिहास में वानखेड़े स्टेडियम पर किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. बेंगलुरू के लिए विराट कोहली, फिल साल्ट और कप्तान रजत पाटीदार ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. रोहित शर्मा जब रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए, उस समय तक मुंबई बिना कोई विकेट खोए 57 रन बना चुकी थी.

यह भी पढ़ें:

निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासेन किए जाएंगे रिलीज? इस कारण लखनऊ और हैदराबाद को लगा करोड़ों का चूना

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Ritika Sajdeh Rohit SHarma IPL LIVE MI VS RCB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs RCB Live Score: मुंबई ने 2 रन के अंदर गंवाए 2 विकेट, सुयश शर्मा ने दिया डबल झटका; बेंगलुरु की वापसी
LIVE: मुंबई ने 2 रन के अंदर गंवाए 2 विकेट, सुयश शर्मा ने दिया डबल झटका; बेंगलुरु की वापसी
आईपीएल 2026
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
आईपीएल 2026
टी20 में विराट कोहली ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
टी20 में विराट कोहली ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
Advertisement

वीडियोज

US Iran War Ceasefire News: बातचीत फेल, China-America लड़ पड़े! | JD Vance | Islamabad | Israel
Khabar Filmy Hain: आशा भोसले का निधन... सुरों के एक युग का अंत | Bollywood | Asha Bhosle Death
Saas Bahu Aur Saazish: देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ | Weekend Recap
165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
एग्रीकल्चर
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget