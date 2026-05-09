रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोस से मजेदार वीडियो वायरल

रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोसियों का ब्लंडर देख सिर पकड़ लेंगे आप
Rohit Sharma Pak Captain: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें रोहित शर्मा पाकिस्तान के कप्तान के रूप में नजर आए. इसके अलावा शुभमन गिल को ओपनर बना दिया गया.
पाकिस्तान टीम इन दिनों बांग्लादेश के खिलाफ जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेल रही है. आज यानी 9 मई (शनिवार) को मुकाबले का दूसरा दिन है. इस दिन ब्रॉडकास्टर ने ऐसी गलती कर दी, जिसे देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे. रोहित शर्मा को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया. शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए उनका जोड़ीदार भी चुन लिया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.
दरअसल ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट के दूसरे दिन लाइव प्रसारण के दौरान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 दिखाने की बजाय भारत की प्लेइंग 11 दिखा दी, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान दिखाया गया. इसके साथ इलेवन में शुभमन गिल दूसरे नंबर पर थे.
गलती से दिखाई जाने वाली प्लेइंग 11 में- रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार शामिल रहे. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट से विराट कोहली नाम गायब रहा.
Broadcasting Blunder 😯
Indian Team as Pakistan Test team.
Graphics shown PAK vs BAN 1st Test on Day 2.
Courtesy : Fox Cricket pic.twitter.com/vKXjnB4wha
सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर
लोगों ने ब्रॉडकास्टर की गलती को पकड़ा और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया. लोगों ने वीडियों के साथ-साथ तस्वीरें भी शेयर कीं. एक यूजर ने इस पर लिखा कि 'वो यहां भी इंडिया को नहीं भूल सकते.'
Graphics shown of Indian team as Pakistan team.
They cannot forget India here also 😭— SilenceAtSlip (@silenceatslip) May 9, 2026
टेस्ट का हाल
टेस्ट के दो दिन पूरे हो चुक हैं. पहले बैटिंग करने वाली बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 413 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान नजमुल हुसैन शांतों ने शतकीय पारी खेलते हुए 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 101 रन स्कोर किए. इसके अलावा मोमिनुल हक ने 91 और मुशफिकुर रहीम ने 71 रनों की पारी खेली. पहली पारी में बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद पाकिस्तान ने दूसरा दिन समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन बोर्ड पर लगा लिए हैं. अब पाकिस्तान 234 रनों से पीछे है.
