रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोस से मजेदार वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोसियों का ब्लंडर देख सिर पकड़ लेंगे आप

रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोसियों का ब्लंडर देख सिर पकड़ लेंगे आप

Rohit Sharma Pak Captain: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें रोहित शर्मा पाकिस्तान के कप्तान के रूप में नजर आए. इसके अलावा शुभमन गिल को ओपनर बना दिया गया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 May 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान टीम इन दिनों बांग्लादेश के खिलाफ जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेल रही है. आज यानी 9 मई (शनिवार) को मुकाबले का दूसरा दिन है. इस दिन ब्रॉडकास्टर ने ऐसी गलती कर दी, जिसे देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे. रोहित शर्मा को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया. शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए उनका जोड़ीदार भी चुन लिया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. 

दरअसल ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट के दूसरे दिन लाइव प्रसारण के दौरान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 दिखाने की बजाय भारत की प्लेइंग 11 दिखा दी, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान दिखाया गया. इसके साथ इलेवन में शुभमन गिल दूसरे नंबर पर थे. 

गलती से दिखाई जाने वाली प्लेइंग 11 में- रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार शामिल रहे. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट से विराट कोहली नाम गायब रहा. 

सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर 

लोगों ने ब्रॉडकास्टर की गलती को पकड़ा और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया. लोगों ने वीडियों के साथ-साथ तस्वीरें भी शेयर कीं. एक यूजर ने इस पर लिखा कि 'वो यहां भी इंडिया को नहीं भूल सकते.'

टेस्ट का हाल 

टेस्ट के दो दिन पूरे हो चुक हैं. पहले बैटिंग करने वाली बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 413 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान नजमुल हुसैन शांतों ने शतकीय पारी खेलते हुए 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 101 रन स्कोर किए. इसके अलावा मोमिनुल हक ने 91 और मुशफिकुर रहीम ने 71 रनों की पारी खेली. पहली पारी में बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद पाकिस्तान ने दूसरा दिन समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन बोर्ड पर लगा लिए हैं. अब पाकिस्तान 234 रनों से पीछे है. 

 

यह भी पढ़ें: प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रही KKR, दिल्ली पर जीत के बाद क्या है ताजा समीकरण? जानें पूरा गणित

'क्रिकेट नहीं, ये तमाशा है', गोयनका ने IPL पर उठाए सवाल; जो कहा उससे मचेगा बवाल

Published at : 09 May 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Pakistan Rohit SHarma SHUBMAN GILL PAK Vs BAN 1st Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोसियों का ब्लंडर देख सिर पकड़ लेंगे आप
रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान! गिल के साथ करेंगे ओपनिंग; पड़ोस से मजेदार वीडियो वायरल
आईपीएल 2026
प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रही KKR, दिल्ली पर जीत के बाद क्या है ताजा समीकरण? जानें पूरा गणित
प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रही KKR, दिल्ली पर जीत के बाद क्या है ताजा समीकरण? जानें पूरा गणित
आईपीएल 2026
आज RR और GT के बीच भिड़ंत, जानें राजस्थान-गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज RR और GT के बीच भिड़ंत, जानें राजस्थान-गुजरात की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? आखिर क्या है इस कहानी का सच?
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? क्या है इस कहानी का सच?
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
दिल्ली NCR
'पंजाब को रंगला बनाने का सपना...', मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने कसा तंज
'पंजाब को रंगला बनाने का सपना...', मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने कसा तंज
आईपीएल 2026
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? आखिर क्या है इस कहानी का सच?
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? क्या है इस कहानी का सच?
बॉलीवुड
शुभेंदु अधिकारी के CM बनते ही भड़के प्रकाश राज, शेयर किया PM मोदी का 10 साल पुराना वीडियो
शुभेंदु अधिकारी के CM बनते ही भड़के प्रकाश राज, शेयर किया PM मोदी का 10 साल पुराना वीडियो
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
इंडिया
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
ट्रेंडिंग
दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल
दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक
हेल्थ
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget