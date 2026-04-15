मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, IPL 2026 के इतने मैचों से रोहित शर्मा बाहर!

IPL 2026 Rohit Sharma Injury Update: आईपीएल 2026 के बीच रोहित शर्मा की इंजरी (IPL 2026 Rohit Sharma Injury) मुंबई इंडियंस के साथ-साथ फैंस की चिंता भी बढ़ा रही है. मंबई ने 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला खेला था. इस मैच में रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे. इसके बाद वह दोबारा बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे.

अब सामने आई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया गया कि हिटमैन मुंबई के अगले दो मैच मिस कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि रोहित की इंजरी को लेकर ताजा अपडेट क्या है.

अगले 2 मैचों से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा

NDTV की एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया कि रोहित शर्मा इंजरी के चलते मुंबई इंडियंस के लिए अगले दो मैच मिस कर सकते हैं. यह रिपोर्ट वाकई एमआई फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली है.

बता दें कि मुंबई को अगले दो मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने हैं. पंजाब के खिलाफ मुकाबला 16 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. गुजरात के खिलाफ अगला मैच 20 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अब तक मुंबई की तरफ से रोहित की इंजरी और उनके 2 मैच न खेलने को लेकर कोई अपडेट साझा नहीं किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई इंडियंस की तरफ से हिटमैन पर कोई अपडेट आता है या नहीं.

रोहित शर्मा का प्रदर्शन

सीजन में अब तक चार मैच खेल चुके रोहित शर्मा ने चार पारियों में बैटिंग करते हुए 45.67 की औसत और 165.06 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है.

खस्ता हालत में मुंबई

सीजन में मुंबई अब तक खस्ता हालत में ही नजर आई है. टीम ने चार मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ एक में जीत दर्ज की है. टीम ने तीन मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गंवाए हैं.

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