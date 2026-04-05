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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का छक्कों का 'महारिकॉर्ड', IPL में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का बनाया कीर्तिमान

रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का छक्कों का 'महारिकॉर्ड', IPL में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का बनाया कीर्तिमान

Most Sixes Against Single IPL Team: रोहित शर्मा ने किसी एक आईपीएल टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एमएस धोनी का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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Most Sixes Against Single IPL Opponent: इंडियन प्रीमियर लीग में रोहित शर्मा ने एक खास कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. छक्के लगाने के मामले में उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है. रोहित अब IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही वो किसी एक IPL टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में किया.

रोहित शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में 26 गेंद खेलकर 35 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का भी निकला. बस एक सिक्स लगाते ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

मुंबई बनाम दिल्ली मैच से पहले रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 50-50 सिक्स लगाए थे. DC के खिलाफ मैच में एक छक्का लगाते ही रोहित किसी एक आईपीएल टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. अब रोहित ने दिल्ली टीम के खिलाफ 51 छक्के लगा दिए हैं, जबकि धोनी ने 50 सिक्स लगाए हैं.

रोहित को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना पसंद रहा है. दिल्ली उन 2 टीमों में से एक है, जिसके खिलाफ 'हिटमैन' ने 1000 से अधिक आईपीएल रन बनाए हैं. DC के खिलाफ 38 मैचों में रोहित ने अब तक 1092 रन बना लिए हैं.

किसी एक IPL टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बात करें तो यह क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 61 और कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध 54 छक्के लगाए. इस फेहरिस्त में रोहित शर्मा अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

  • 61 सिक्स - क्रिस गेल (बनाम पंजाब किंग्स)
  • 54 सिक्स - क्रिस गेल (बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स)
  • 51 सिक्स - रोहित शर्मा (बनाम दिल्ली कैपिटल्स)
  • 50 सिक्स - एमएस धोनी (बनाम दिल्ली कैपिटल्स)

एक और रिकॉर्ड के करीब रोहित

रोहित शर्मा एक और खास कीर्तिमान रचने से केवल 11 रन दूर हैं. वो मुंबई इंडियंस के लिए 5,989 रन बना चुके हैं. वो पहले ही मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rohit SHarma MS DHONI MUMBAI INDIANS
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