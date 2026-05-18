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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सातवें आसमान पर रियान पराग का एटीट्यूड, सेल्फी लेने आए बच्चे को बुरी तरह धुतकारा! सामने आया वीडियो

सातवें आसमान पर रियान पराग का एटीट्यूड, सेल्फी लेने आए बच्चे को बुरी तरह धुतकारा! सामने आया वीडियो

Riyan Parag: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रियान पराग नन्हे फैन को धुतकारा हुए दिख रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 May 2026 06:54 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे रियान पराग (Riyan Parag) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक बच्चे को बुरी तरह धुतकारते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके पास सेल्फी के लिए आया था. लोगों को नन्हे फैंस के साथ रियान का यह बर्ताव बिल्कुल भी पंसद नहीं आ रहा है. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि रियान पराग कहीं जा रहे होते हैं. इसी बीच एक बच्चा उनके पास सेल्फी या ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है. पहले तो राजस्थान के कप्तान उस बच्चे को मना करते हैं. जब बच्चा उनके साथ-साथ चलने लगता है, तब वह उस बच्चे को पकड़कर साइड में कर देते हैं और खुद निकल जाते हैं. 

रियान पराग पर भड़के लोग 

इस हरकत पर लोग रियान पराग पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो के कमेंट राजस्थान रॉयल्स को टैग करते हुए लिखा कि हम रियान को अगले सीजन में कप्तान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं. उन्हें हटा दिया जाए. इसी तरह लोगों ने वीडियो पर कमेंट किए. 

औसत जा रहा सीजन 

बतौर बल्लेबाज रियान पराग के लिए मौजूदा आईपीएल सीजन औसत गुजर रहा है. उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में बैटिंग करते हुए 25.80 की औसत और 151.76 के स्ट्राइक रेट से 258 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 90 रनों का रहा. 

राजस्थान पर लटकी प्लेऑफ से बाहर होने की तलवार 

पिछले लगातार 3 मैचों में हार झेलने वाली राजस्थान रॉयल्स पर प्लेऑफ से बाहर होने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है. टीम ने 12 मैचों में 6 जीत हासिल करके 12 प्वाइंट्स अपने नाम कर लिए हैं. यहां से टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आखिरी दोनों मैचो में जीत दर्ज करनी होगी. इसके साथ टीम 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं. 

 

यह भी पढ़ें: 9वीं फिफ्टी ठोक केएल राहुल ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नंबर-1

Published at : 18 May 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Riyan Parag IPL 2026
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