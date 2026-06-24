हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी दिल्ली की कप्तानी! IPL 2027 ये भारतीय संभालेगा कमान; हो गया फैसला

ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी दिल्ली की कप्तानी! IPL 2027 ये भारतीय संभालेगा कमान; हो गया फैसला

IPL 2027 Delhi Capitals Captain: ऋषभ पंत ने आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की है. क्या पंत वापसी के बाद दिल्ली टीम की कप्तानी संभालने वाले हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2027 में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं करेंगे. दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ऋषभ पंत का ट्रेड किया और LSG ने बदले में कुलदीप यादव को लिया है. लखनऊ की तुलना में पंत दिल्ली फ्रेंचाइजी से 12 करोड़ रुपये कम लेंगे. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले सीजन पंत, दिल्ली टीम की कप्तानी संभालने वाले हैं. अक्षर पटेल के एक बयान ने कप्तानी के सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है.

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी पिछले 2 सीजन में अक्षर पटेल ने की है. पटेल की कप्तानी में दिल्ली की टीम प्लेऑफ क्वालीफिकेशन करने में नाकाम रही है. 2025 सीजन में दिल्ली पांचवें और 2026 सीजन में छठे स्थान पर रही.

नहीं बदलेगा दिल्ली का कप्तान

दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया है. उन्होंने ऋषभ पंत का दिल्ली टीम में स्वागत किया और बातों-बातों में उन्होंने साफ कर दिया कि IPL 2027 में वो ही कप्तान बने रहेंगे.

अक्षर पटेल ने कहा, "एक दोस्त और कप्तान होने के नाते मैं उनसे (ऋषभ पंत) कहूंगा कि मेरी तरफ या फ्रेंचाइजी की ओर से उनपर कोई दबाव नहीं आएगा. यह (दिल्ली टीम) उनका घर है और कई सालों तक यहां खेले हैं. कप्तान होने के नाते मैं उन्हें पूरी फ्रीडम दूंगा."

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका तूफानी शतक, 6 छक्के लगाकर कर दिया बड़ा कारनामा

दिल्ली टीम में होंगे बदलाव 

ऋषभ पंत के अलावा दिल्ली कैपिटल्स टीम के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बदलाव होते नहीं दिख रहे हैं. मगर IPL 2027 में टीम का कोचिंग स्टाफ बदलने वाला है. बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली अगले सीजन दिल्ली टीम के हेड कोच हो सकते हैं, जबकि युवराज सिंह बतौर बल्लेबाजी कोच दिल्ली कैपिटल्स में आ सकते हैं. वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत के आने के बाद टीम में केएल राहुल को कौन सा रोल मिलता है.

यह भी पढ़ें:

रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर दिग्गज का बड़ा बयान, कहा- 'उनकी जगह किसी और को...'

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC RISHABH PANT IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी दिल्ली की कप्तानी! IPL 2027 ये भारतीय संभालेगा कमान; हो गया फैसला
ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी दिल्ली की कप्तानी! IPL 2027 ये भारतीय संभालेगा कमान
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत ने सिर्फ 3 शब्दों में LSG को कहा अलविदा, DC से जुड़ने के बाद मैसेज वायरल 
ऋषभ पंत ने सिर्फ 3 शब्दों में LSG को कहा अलविदा, DC से जुड़ने के बाद मैसेज वायरल 
आईपीएल 2026
Watch: धोनी-रोहित वाला सपना टूटा, संजीव गोयनका का पुराना वीडियो हुआ वायरल; 54 करोड़ डूबे
धोनी-रोहित वाला सपना टूटा, संजीव गोयनका का पुराना वीडियो हुआ वायरल; 54 करोड़ डूबे
आईपीएल 2026
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
Advertisement

वीडियोज

Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
US Iran Peace Deal: Iran-America डील के बीच पड़ा नया पंगा! ABPLIVE
Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
पंजाब
पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान
पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर दिग्गज का बड़ा बयान, कहा- 'उनकी जगह किसी और को...'
रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर दिग्गज का बड़ा बयान, कहा- 'उनकी जगह किसी और को...'
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
इंडिया
FIR, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सजा… अयोध्या चंदा चोरी केस में VHP ने योगी सरकार से की ये चार मांगें
FIR, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सजा… अयोध्या चंदा चोरी केस में VHP ने रखी ये चार मांगें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
एग्रीकल्चर
खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत
खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget