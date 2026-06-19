हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026LSG में शामिल होगा यह खिलाड़ी, ऋषभ पंत से होगी अदला-बदली; IPL 2027 पर आई बड़ी रिपोर्ट

LSG में शामिल होगा यह खिलाड़ी, ऋषभ पंत से होगी अदला-बदली; IPL 2027 पर आई बड़ी रिपोर्ट

Rishabh Pant: ऋषभ पंत IPL 2027 में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. पंत की जगह दिल्ली के एक खिलाड़ी को ट्रेड के जरिए लखनऊ सुपर जायंट्स में भेजा सकता है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

Rishabh Pant, IPL 2027: लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तान की भूमिका अदा कर रहे ऋषभ पंत अगले यानी 2027 के आईपीएल  (IPL 2027) में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन सकते हैं. पंत की जगह कुलदीप यादव लखनऊ का हिस्सा बन सकते हैं. सामने आई रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रेड के जरिए यह अदला बदला होगी. पंत दोबारा अपनी पुरानी टीम का हिस्सा बन सकते हैं. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पंत की कुलदीप यादव की अदला-बदली को लेकर बात की गई. बता दें कि लखनऊ ने पंत को 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. इसके साथ पंत टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे. 

भारी-भरकम रकम में खरीदने के बाद फ्रेंचाइजी ने पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. हालांकि पंत अपनी कीमत के हिसाब से बैटिंग और कप्तानी दोनों ही डिपार्टमेंट में प्रदर्शन नहीं कर सके. 2025 के सीजन में उन्होंने लखनऊ के लिए 269 रन बनाए. फिर अगले सीजन यानी 2026 में पंत ने 312 रन स्कोर किए. 

2026 के बाद पंत ने छोड़ी थी कप्तानी 

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट होने के बाद ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. फ्रेंचाइजी ने एक आधिकारिक रिलीज शेयर करते हुए पंत के कप्तानी छोड़ने की जानकारी शेयर की थी. बताया गया था कि पंत ने फ्रेंचाइजी से उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी से हटाने की रिक्वेस्ट की थी और टीम उसे कबूल किया. 

केएल राहुल बन सकते हैं दिल्ली के कप्तान 

रिपोर्ट में अदला-बदली के अलावा कप्तानी को लेकर भी बात की गई. बताया गया कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है. पंत के जाने के बाद भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया था. अक्षर की कप्तानी बिल्कुल ही विफल नजर आई. 

गौर करने वाली बात यह है कि पंत और कुलदीप की अदला-बदली को लेकर अब तक फ्रेंचाइजी की तरफ से किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

 

यह भी पढ़ें: अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल

Published at : 19 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Kuldeep Yadav LUCKNOW SUPER GIANTS RISHABH PANT IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
LSG में शामिल होगा यह खिलाड़ी, ऋषभ पंत से होगी अदला-बदली; IPL 2027 पर आई बड़ी रिपोर्ट
LSG में शामिल होगा यह खिलाड़ी, ऋषभ पंत से होगी अदला-बदली; IPL 2027 पर आई बड़ी रिपोर्ट
आईपीएल 2026
IPL 2027 में 74 की जगह होंगे 94 मैच? BCCI से आ गया जवाब; फैंस के लिए जानना जरूरी
IPL 2027 में 74 की जगह होंगे 94 मैच? BCCI से आ गया जवाब; फैंस के लिए जानना जरूरी
आईपीएल 2026
BCCI का जबरदस्त मास्टरप्लान, IPL 2027 में होगा बहुत बड़ा बदलाव! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
BCCI का जबरदस्त मास्टरप्लान, IPL 2027 में होगा बहुत बड़ा बदलाव! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
आईपीएल 2026
IPL 2026 ने तोड़े व्यूअरशिप के पिछले सभी रिकॉर्ड, इतने करोड़ लोगों ने लाइव देखा 19वां सीजन
IPL 2026 ने तोड़े व्यूअरशिप के पिछले सभी रिकॉर्ड, इतने करोड़ लोगों ने लाइव देखा 19वां सीजन
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget