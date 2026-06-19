LSG में शामिल होगा यह खिलाड़ी, ऋषभ पंत से होगी अदला-बदली; IPL 2027 पर आई बड़ी रिपोर्ट

Rishabh Pant, IPL 2027: लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तान की भूमिका अदा कर रहे ऋषभ पंत अगले यानी 2027 के आईपीएल (IPL 2027) में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन सकते हैं. पंत की जगह कुलदीप यादव लखनऊ का हिस्सा बन सकते हैं. सामने आई रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रेड के जरिए यह अदला बदला होगी. पंत दोबारा अपनी पुरानी टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पंत की कुलदीप यादव की अदला-बदली को लेकर बात की गई. बता दें कि लखनऊ ने पंत को 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. इसके साथ पंत टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे.

भारी-भरकम रकम में खरीदने के बाद फ्रेंचाइजी ने पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. हालांकि पंत अपनी कीमत के हिसाब से बैटिंग और कप्तानी दोनों ही डिपार्टमेंट में प्रदर्शन नहीं कर सके. 2025 के सीजन में उन्होंने लखनऊ के लिए 269 रन बनाए. फिर अगले सीजन यानी 2026 में पंत ने 312 रन स्कोर किए.

2026 के बाद पंत ने छोड़ी थी कप्तानी

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट होने के बाद ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. फ्रेंचाइजी ने एक आधिकारिक रिलीज शेयर करते हुए पंत के कप्तानी छोड़ने की जानकारी शेयर की थी. बताया गया था कि पंत ने फ्रेंचाइजी से उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी से हटाने की रिक्वेस्ट की थी और टीम उसे कबूल किया.

केएल राहुल बन सकते हैं दिल्ली के कप्तान

रिपोर्ट में अदला-बदली के अलावा कप्तानी को लेकर भी बात की गई. बताया गया कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है. पंत के जाने के बाद भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया था. अक्षर की कप्तानी बिल्कुल ही विफल नजर आई.

गौर करने वाली बात यह है कि पंत और कुलदीप की अदला-बदली को लेकर अब तक फ्रेंचाइजी की तरफ से किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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