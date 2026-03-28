आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर चर्चा में है. इस टीम को हमेशा से उसकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. बड़े-बड़े स्कोर बनाना RCB की पहचान रही है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं. आइए नजर डालते हैं IPL इतिहास में RCB के 5 सबसे बड़े स्कोर पर, जिन्होंने फैंस को रोमांच से भर दिया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पुणे वॉरियर्स (2013)

RCB का सबसे बड़ा स्कोर 263 रन पर 5 विकेट का है, जो उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI) के खिलाफ बनाया था. इस मुकाबले में टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही और उन्होंने आसानी से जीत हासिल की थी. यह स्कोर आज भी आरसीबी के IPL इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में शामिल है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद (2024)

दूसरे नंबर पर 262/7 का स्कोर है, जो RCB ने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बनाया था. हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े स्कोर के बावजूद टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात लायंस (2016)

आरसीबी का तीसरा बड़ा स्कोर 248/3 का रहा, जो 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ आया था. इस मैच में RCB के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम पर पूरी तरह दबाव बना दिया और मुकाबला अपने नाम किया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पंजाब किंग्स (2024)

चौथे नंबर पर बेंगलुरु का सबसे बड़ा स्कोर 241/7 का है, जो 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में बना था. यह एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें RCB ने जीत दर्ज की थी और अपनी ताकत दिखाई थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस (2015)

हेंगलुरु का पांचवें नंबर पर 235/1 का स्कोर है, जो 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया था. इस मैच में RCB के बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया और बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था.

IPL 2026 में क्या दोहराएगी इतिहास?

RCB अब IPL 2026 में अपने पहले मुकाबले में एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी. ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि टीम एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करेगी.