हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB Vs SRH: RCB के टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर, IPL 2026 में SRH मुकाबले से पहले जान लीजिए

RCB Vs SRH: RCB के टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर, IPL 2026 में SRH मुकाबले से पहले जान लीजिए

RCB Vs SRH: आईपीएल 2026 से पहले RCB के पुराने रिकॉर्ड फिर चर्चा में हैं. टीम ने कई बार 240 प्लस स्कोर बनाकर अपनी बल्लेबाजी ताकत साबित की है, जिसमें 263 रन का रिकॉर्ड आज भी सबसे ऊपर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर चर्चा में है. इस टीम को हमेशा से उसकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. बड़े-बड़े स्कोर बनाना RCB की पहचान रही है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं.  आइए नजर डालते हैं IPL इतिहास में RCB के 5 सबसे बड़े स्कोर पर, जिन्होंने फैंस को रोमांच से भर दिया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पुणे वॉरियर्स (2013)

RCB का सबसे बड़ा स्कोर 263 रन पर 5 विकेट का है, जो उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI)  के खिलाफ बनाया था. इस मुकाबले में टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही और उन्होंने आसानी से जीत हासिल की थी. यह स्कोर आज भी आरसीबी के IPL इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में शामिल है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद (2024)

दूसरे नंबर पर 262/7 का स्कोर है, जो RCB ने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बनाया था. हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े स्कोर के बावजूद टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात लायंस (2016)

आरसीबी का तीसरा बड़ा स्कोर 248/3 का रहा, जो 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ आया था. इस मैच में RCB के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम पर पूरी तरह दबाव बना दिया और मुकाबला अपने नाम किया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पंजाब किंग्स (2024)

चौथे नंबर पर बेंगलुरु का सबसे बड़ा स्कोर 241/7 का है, जो 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में बना था. यह एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें RCB ने जीत दर्ज की थी और अपनी ताकत दिखाई थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस (2015)

हेंगलुरु का पांचवें नंबर पर 235/1 का स्कोर है, जो 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया था. इस मैच में RCB के बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया और बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था.

IPL 2026 में क्या दोहराएगी इतिहास?

RCB अब IPL 2026 में अपने पहले मुकाबले में एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी. ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि टीम एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करेगी.

Published at : 28 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB RCB Vs SRH INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Highest Totals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RCB Vs SRH: RCB के टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर, IPL 2026 में SRH मुकाबले से पहले जान लीजिए
RCB के टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर, IPL 2026 में SRH मुकाबले से पहले जान लीजिए
आईपीएल 2026
आज से शुरू IPL 2026, पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे ईशान किशन; RCB और SRH होंगी आमने-सामने
आज से शुरू IPL 2026, पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे ईशान किशन; RCB और SRH होंगी आमने-सामने
आईपीएल 2026
IPL 2026: MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 
IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL 2026: MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
ओटीटी
Friday OTT Release: 'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें एंजॉय
इंडिया
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
Results
BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
रिलेशनशिप
Signs Of Situationship: प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget