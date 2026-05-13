कोहली करेंगे पलटवार या नरेन फिर लेंगे विकेट, 4 चीजें जो बना रही है RCB vs KKR मैच को खास

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अंक तालिका के टॉप पर पहुंचना चाहेगी, लगातार 2 मैचों में हारने के बाद RCB ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया है. दूसरी तरह KKR लगातार 4 मैच जीतकर आ रही है, जिसे हराना आसान नहीं लग रहा. कोलकाता को प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को बनाए रखना है तो आज भी जीत दर्ज करनी होगी. आज का मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

विराट कोहली बनाम सुनील नरेन

विराट कोहली पिछले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए. टी20 क्रिकेट में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोहली लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं. लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी स्थिति में उन्होंने हमेशा तगड़ा कमबैक किया है. KKR के खिलाफ उनका बल्ला चलता भी है, पिछली 5 पारियों में उन्होंने 235 रन बनाए हैं जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. लेकिन उनके सामने कोलकाता सुनील नरेन से गेंदबाजी करवा सकती है, जिन्होंने टी20 में कोहली को 4 बार आउट किया है. इन दोनों की जंग देखना रोमांचक होगा.

KKR स्पिनर्स बनाम RCB का मिडिल आर्डर

अजिंक्य रहाणे कई बार बोल चुके हैं कि KKR वापसी कर पाई है तो उनके स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की मदद से, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर संशय बरकरार है, हालांकि पिछले मैच के बाद कप्तान ने कहा था कि वह पूरी तरह ठीक हैं. वह और सुनील नरेन RCB के बल्लेबाजों को टेस्ट करेंगे. 7 से 16 ओवरों के बीच सबसे अच्छी इकॉनमी (7.7) KKR की रही है.

दूसरी तरफ RCB इस साल मिडिल ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम है, टीम ने 7 से 16 ओवरों के बीच 10.5 की रन रेट से रन बनाए हैं. बेंगलुरु के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान रजत पाटीदार संभाल रहे हैं, जो मिडिल ओवरों में सबसे ज्यादा रन (225) बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

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क्रुणाल पांड्या बनाम कैमरून ग्रीन

ऑलराउंडर के तौर पर क्रुणाल पांड्या ने काफी प्रभावित किया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत में क्रुणाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 167 के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB के 3 विकेट 33 रन पर गिर गए थे तब उन्होंने 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. 46 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के जड़े थे. जिस पिच पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे, वहां उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए थे. वह गेंदबाजी में भी शानदार रहे हैं, उन्होंने 141 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कैमरून ग्रीन भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्होंने पिछली 5 परियों में 148 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए हैं. देखना होगा कि क्या RCB के खिलाफ भी आज वह इसी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे.

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भुवनेश्वर कुमार के कहर से बच पाएगी KKR?

भुवनेश्वर कुमार इस साल सबसे खतरनाक गेंदबाज बनकर उभरे हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 21 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 7.5 का रहा है. उनके पास अभी पर्पल कैप है. 21 में 12 विकेट तो भुवि ने पॉवरप्ले में ही चटके हैं. आज कोलकाता के ओपनर्स पर काफी दबाव होगा. बता दें कि भुवनेश्वर ने रहाणे को IPL की 18 पारियों में 7 बार आउट किया है. पिछले मैच में फिन एलन ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा था, जिससे उनका मनोबल बढ़ा होगा लेकिन उनका टेस्ट भुवि के सामने होगा. ये जंग भी मजेदार होगी.

कहां देखें RCB vs KKR मैच लाइव?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच आज बुधवार को शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.