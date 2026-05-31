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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs GT के फाइनल में बारिश के कितने प्रतिशत चांस? आज नहीं हो पाया खिताबी मैच तो क्या होगा?

RCB vs GT के फाइनल में बारिश के कितने प्रतिशत चांस? आज नहीं हो पाया खिताबी मैच तो क्या होगा?

RCB vs GT IPL 2026 Rain Prediction: अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा. मुकाबले में बारिश की संभावना है. अगर बारिश के चलते मैच तय दिन पर नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? आइए जानते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 May 2026 04:38 PM (IST)
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आज (31 मई) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का फाइनल खेला जाएगा. मैच से पहले फैंस के मन एक सवाल यह उठ रहा है कि कहीं बारिश मैच का मजा ना किरकिरा कर दे. तो आइए जानते हैं कि फाइनल में बारिश के कितने प्रतिशत चांस हैं और अगर आज बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा?

अहमदाबाद का मौसम, बारिश के कितने प्रतिशत चांस?

मौसम विभाग ने अहमदाबाद के कई इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया हुआ है. इसका मतलब है कि यह पहली चेतावनी है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है. हालांकि यलो अलर्ट के साथ बारिश के चांस कम ही दिख रहे हैं. एक्यूवेदर के मुताबिक, अहमदाबाद में शाम के वक्त 2-3% ही बारिश के चांस हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहता है. 

अगर बारिश के कारण आज नहीं हुआ मैच, तो?

अगर बारिश के कारण आज यानी रविवार के तय दिन पर मुकाबला नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होगा? आपको बता दें कि फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है. कल यानी 01 जून (सोमवार) को रिजर्व डे है. तय दिन पर मुकाबला नहीं होने की स्थिति में, मैच सोमवार को वहीं से करवाया जाएगा, जहां रोका गया था. अगर मैच शुरू हो जाता है और बीच में रोका जाता है, तो रिजर्व डे पर वहीं से शुरू होगा. मैच शुरू से दोबारा नहीं होगा.

क्वालीफायर-1 के बाद फाइनल में आरसीबी और गुजरात की भिडंत 

बेंगलुरु ने प्वाइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए लीग स्टेज समाप्त किया था. गुजरात दूसरे पायदान पर रही थी. दोनों के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला खेला गया था. इस मैच में आरसीबी ने जीत हासिल करके फाइनल में जगह बना ली थी.

हारने वाली गुजरात दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई थी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन सी टीम बाजी मारकर ट्रॉफी अपने नाम करती है. 

 

यह भी पढ़ें: बारिश से रद्द हुआ RCB और GT का फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें खिताबी मैच को लेकर IPL का नियम

Published at : 31 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad Reserve Day RAIN RCB VS GT IPL 2026 Final
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