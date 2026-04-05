IPL 2026 RCB vs CSK Highlights: बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत, चेन्नई को 43 रन से चटाई धूल; बैटिंग के बाद बॉलिंग से बरपाया कहर
RCB vs CSK IPL 2026 Match 11 IPL 2026: आईपीएल 2026 के 11वें लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराकर सीजन की दूसरी जीत हासिल की.
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आज रविवार (05 अप्रैल) को आईपीएल 2026 के 11वें लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला शाम को साढ़े सात बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस आधा घंटा पहले सात बजे होगा. इस मैच को लेकर फैंस के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मैच में बारिश आने की संभावना भी है, जिससे फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है.
इस मैच के जरिए रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम सीजन की पहली जीत हासिल करना चाहेगी. शुरुआती दो मैचों में चेन्नई को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ क्रमश: 8 और 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी.
दूसरी तरफ, आरसीबी ने पहले मैच में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. बेंगलुरु ने पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था, जिसमें 6 विकेट से जीत हासिल की थी. यह सीजन का भी पहला मैच था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.
बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक चेन्नई और बेंगलुरु के बीच 35 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने 21 में जीत दर्ज की है. बेंगलुरु ने 13 मैच अपने नाम किए हैं. बाकी एक मैच बेनतीजा रहा.
मुकाबले के लिए चेन्नई का स्क्वॉड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद, जेमी ओवरटन, राहुल चाहर, मैथ्यू शॉर्ट, रामकृष्ण घोष, गुरजापनीत सिंह, अकील होसेन, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, डेवाल्ड ब्रेविस, जैकरी फाउलकेस.
मुकाबले के लिए बेंगलुरु का स्क्वॉड
फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, सात्विक देसवाल.
RCB vs CSK IPL 2026 Live Score: बेंगलुरु ने 43 रन से जीता मैच
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराकर सीजन की दूसरी जीत हासिल कर ली. चेन्नई की यह लगातार तीसरी हार रही. मुकाबले में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम लिए टिम डेविड ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से 70* रन स्कोर किए. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. बाकी कप्तान रजत पाटीदार ने 48* और फिल सॉल्ट ने 46 रनों की पारी खेली. रन चेज के लिए मैदान पर उतरी चेन्नई की टीम 19.4 ओवर में 207 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए सरफराज खान ने 25 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली. हालांकि उनकी यह छोटी सी पारी पहाड़ जैसे टोटल के सामने बहुत छोटी साबित हुई. इस दौरान आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बाकी जैकब डफी, अभिनंदन सिंह और क्रुणाल पांड्या ने 2-2 विकेट लिए. एक विकेट सुयश शर्मा ने चटकाया.
RCB vs CSK IPL 2026 Live Score: चेन्नई का 9वां विकेट गिरा
चेन्नई का 9वां विकेट नूर अहमद के रूप में गिरा, जिन्हें भुवनेश्वर कुमार ने अपना शिकार बनाया. नूर ने 8 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 08 रन बनाए. यह विकेट 17.6 ओवर में 190 रन पर गिरा. अब मैट हेनरी बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं.
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Source: IOCL