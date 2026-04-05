चेन्नई की हार की हैट्रिक, RCB की लगातार दूसरी जीत; 250 बनाकर आसानी से जीती बेंगलुरु

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs CSK Highlights: चेन्नई की हार की हैट्रिक, आरसीबी की लगातार दूसरी जीत; 250 बनाकर आसानी से जीती बेंगलुरु

RCB vs CSK Highlights: चेन्नई की हार की हैट्रिक, आरसीबी की लगातार दूसरी जीत; 250 बनाकर आसानी से जीती बेंगलुरु

RCB vs CSK Highlights: IPL 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 207 पर ढेर हो गई.

By : शिवम | Updated at : 05 Apr 2026 11:27 PM (IST)
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IPL 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया. CSK ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि RCB के बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. ये बेंगलुरु का आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है. फिल साल्ट ने 46 रन बनाकर बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, फिर देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़ा. रजत पाटीदार (48) और टिम डेविड (70) ने विस्फोटक पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के टॉप-आर्डर बल्लेबाजों ने निराश किया, टीम ने कप्तान समेत 3 विकेट 30 रन पर गंवा दिए थे. यही हार की एक बड़ी वजह भी बना. चेन्नई की पूरी टीम 207 पर सिमट गई.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस जीत के साथ अंक तालिका में टॉप पर आ गई है. टीम ने 2 में से 2 मैच जीते हैं. 4 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट +2.501 है. चेन्नई सुपर किंग्स की ये लगातार तीसरी हार है. -2.517 की नेट रन रेट के साथ सीएसके अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है.

CSK का टॉप आर्डर धराशाई, संजू फिर फ्लॉप

251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को ओपनर्स से तेज तर्रार शुरुआत चाहिए थी, लेकिन संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने निराश किया. संजू (9) एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए, उन्हें जैकब डफी ने आउट किया. डफी ने ही ऋतुराज (7) को भी सस्ते में पवेलियन भेजा. तीसरे नंबर पर आए आयुष म्हात्रे सिर्फ 1 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए.

सरफराज खान ने कुछ हद तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने 25 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 50 रन बनाए. लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हो गए, उन्हें क्रुणाल पांड्या ने अपना शिकार बनाया. क्रुणाल की लहराती गेंद पर सरफराज आगे बढ़कर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बीट हुए और जितेश शर्मा ने स्टंप किया. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए कार्तिक शर्मा को भी क्रुणाल ने सस्ते में आउट किया. कार्तिक ने 3 गेंदें खेलकर 6 रन बनाए.

शिवम दुबे भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जितेश शर्मा के शानदार कैच से उनकी पारी समाप्त हुई. उन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाए. इसके बाद प्रशांत वीर और जेमी ओवरटन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई, तब लगा कि चेन्नई वापसी कर सकती है लेकिन इस साझेदारी के टूटने से आखिरी उम्मीद भी टूट गई. दोनों ने 32 गेंदों में 57 रनों की साझेदारी की. प्रशांत ने 29 गेंदों में 43 और ओवरटन ने 16 गेंदों में 37 रन बनाए.

20वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिनन्दन सिंह ने मैट हेनरी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का 10वां विकेट गिराया. सीएसके की पूरी टीम 207 रनों पर ढेर हो गई और आरसीबी ने 43 रनों से मैच जीत लिया.

बेंगलुरु में आया RCB बल्लेबाजों का तूफान

फिल साल्ट और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की थी. कोहली को तीसरे ओवर में 7 रन पर जीवनदान मिला, जिसके बाद उन्होंने तेज गति से रन बनाए. हालांकि वह 28 रन बनाकर 5वें ओवर में आउट हो गए. उन्होंने 18 गेंदों में 28 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आए देवदत्त पडिक्कल ने आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए. दूसरा विकेट साल्ट के रूप में 11वें ओवर में गिरा, उन्होंने 30 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 46 रन बनाए.

देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए. वह 15वें ओवर में आउट हुए, जब आरसीबी का स्कोर 151 था. इसके बाद टिम डेविड को भी एक जीवनदान मिला, जब वह नो बॉल पर बोल्ड हुए. इसके बाद उन्होंने कप्तान के साथ विस्फोटक पारी खेली.

29 गेंदों में बने 99 रन

आखिरी 29 गेंदों में टिम डेविड और रजत पाटीदार ने मिलकर 99 रन बना डाले. कप्तान पाटीदार ने 19 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 1 चौका लगाया. टिम डेविड ने 25 गेंदों में 8 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 70 रनों की धुआंधार पारी खेली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 250 रन बनाए, जो उनका आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है.

CSK गेंदबाजों की हुई कुटाई

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कमजोर नजर आई. अंशुल कंबोज ने 4 ओवरों में 52 और नूर अहमद ने 4 ओवरों में 49 रन लुटाए, जेमी ओवरटन ने 3 ओवरों में 14 की इकॉनमी से 42 रन खर्चे. मैट हेनरी ने 3 ओवरों में 36 और खलील अहमद ने 4 ओवरों में 37 रन दिए. शिवम दुबे ने 2 ओवर डाले, वह भी महंगे रहे और 15 की इकॉनमी से 30 रन दिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Apr 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
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