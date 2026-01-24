RCB New Owner 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध है. कई जानी-मानी हस्तियां RCB टीम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं. अदार पूनावाला IPL 2025 की चैंपियन टीम को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं. अब खबर है कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी आरसीबी फ्रैंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं.

फाइनेंशियल एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रैंचाइजी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद कर नियंत्रण हासिल नहीं करना चाहती हैं. वो इसके बजाय टीम में एक छोटी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छुक हैं. बताया जा रहा है कि वो RCB फ्रैंचाइजी में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं. टीम की मौजूदा वैल्यूएशन के मुताबिक इस 3 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए उन्हें करीब 400 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

बता दें कि आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मालिकाना हक डियाजियो के पास है, जो मार्च 2026 तक पूरी तरह RCB टीम का मालिकाना हक छोड़ चुकी होगी. बताते चलें कि अभी अनुष्का शर्मा या विराट कोहली के पास टीम में कोई हिस्सेदारी नहीं है. अगर रिपोर्ट्स आगे चलकर सच का रूप लेती हैं, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि BCCI, विराट कोहली के परिवार को बेंगलुरु फ्रैंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देती है या नहीं.

BCCI का नियम आड़े आएगा?

विराट कोहली अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए खेल रहे हैं और आरसीबी को बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा है. दरअसल विराट कोहली या उनका परिवार टीम के अंदर कोई हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश करता है, तो BCCI का एक नियम उनके आड़े आ सकता है.

साल 2007 में BCCI ने खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में टीमों की किसी भी तरह की हिस्सेदारी खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया था. मगर रिपोर्ट्स अनुसार विराट नहीं बल्कि उनकी पत्नी, अनुष्का शर्मा टीम में हिस्सेदारी खरीद सकती हैं.

रणबीर कपूर भी रेस में शामिल

केवल अनुष्का शर्मा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर भी RCB फ्रैंचाइजी में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं. उन्हें इसके लिए 300-350 करोड़ रुपये की राशि अदा करनी पड़ सकती है. हालांकि इन सभी दावों की अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.

