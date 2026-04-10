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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB के फिल साल्ट के नाम जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

RCB के फिल साल्ट के नाम जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

Most Dismissals First Ball of IPL Match: RCB के फिल साल्ट के नाम जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. इससे पहले आईपीएल में कभी ऐसा नहीं हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Apr 2026 09:21 PM (IST)
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Most Times Out on First Ball of IPL Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो आईपीएल में मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनका विकेट लिया. हालांकि आईपीएल में पारी की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के पार्थिव पटेल के नाम है.

गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में विराट कोहली और फिल साल्ट ओपनिंग करने आए. जोफ्रा आर्चर ने मैच की पहली गेंद की जिसमें गति के साथ-साथ जबरदस्त बाउंस भी था. साल्ट बाउंस से चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई.

फिल साल्ट ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल तीसरी बार रहा जब फिल साल्ट पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हुए हों. उनसे पहले ड्वेन स्मिथ, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ भी तीन-तीन बार पारी की पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं. वहीं पार्थिव पटेल 4 बार पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हुए हैं. यह रिकॉर्ड है पारी की पहली गेंद का, लेकिन फिल साल्ट मैच की पहली गेंद पर जीरो पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं.

IPL पारी की पहली गेंद पर आउट

  • 4 बार - पार्थिव पटेल
  • 3 बार - पृथ्वी शॉ
  • 3 बार - ड्वेन स्मिथ
  • 3 बार - केएल राहुल
  • 3 बार - फिल साल्ट

दूसरी ओर जोफ्रा आर्चर ने भी एक खास सूची में जगह बना ली है. आर्चर का नाम उन गेंदबाजों की लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार IPL में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार विकेट लिया हो. आर्चर अब तक 3 बार आईपीएल पारी की पहली गेंद पर विकेट चटका चुके हैं. पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार विकेट मोहम्मद शमी ने लिया है, वो 5 बार ऐसा कर चुके हैं. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Apr 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
RCB Phil Salt RCB Vs RR IPL LIVE IPL 2026
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