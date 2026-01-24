हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026जीत के सिक्सर से चूकी RCB, दिल्ली कैपिटल्स ने रोका विजयरथ; प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार

जीत के सिक्सर से चूकी RCB, दिल्ली कैपिटल्स ने रोका विजयरथ; प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार

RCB vs DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने वाली पहली टीम बन गई है. दिल्ली ने RCB को 7 विकेट से हरा दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 Highlights: दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने वाली पहली टीम बन गई है. दिल्ली ने RCB को 7 विकेट से हरा दिया है. लॉरा वुल्वार्ट की सधी हुई पारी की बदौलत DC सीजन की तीसरी जीत दर्ज कर पाई. वडोदरा में खेले गए इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 109 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बैटिंग इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रही. कप्तान स्मृति मंधाना ने 38 रन बनाए, उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने कहर बरपाया. स्नेह राणा के अलावा DC के सभी बॉलर्स ने कोई ना कोई विकेट जरूर लिया.

दिल्ली ने रोका RCB का विजयरथ

RCB ही अकेली ऐसी टीम है, जिसने WPL 2026 के प्लेऑफ में स्थान सुनिश्चित कर लिया है. वो लगातार 5 मैच जीत चुकी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उसे चारों खाने चित्त कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है. दिल्ली टीम के लिए लॉरा वुल्वार्ट ने नाबाद 42 रनों की पारी खेल अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की. उनके अलावा कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने 24 रन और मैरिजेन काप 19 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

बताते चलें कि तीन टीम WPL 2026 के प्लेऑफ में जाएंगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है. वहीं RCB पर 7 विकेट की जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स सीधे चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई है. प्लेऑफ के बाकी दो स्थानों के लिए अभी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच टक्कर है. सभी टीमों के अभी दो-दो मैच बचे हुए हैं.

यह भी पढ़ें:

बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा

IND vs NZ 3rd T20 Weather Report: बारिश की भेंट चढ़ेगा भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें मौसम को लेकर क्या है ताजा अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RCB Vs DC Royal Challengers Bengaluru WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे आसिम मुनीर, इशाक डार ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे आसिम मुनीर, इशाक डार ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
इंडिया
'उनसे ज्यादा इनसिक्योर नेता नहीं देखा', राहुल गांधी पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP का भी आया रिएक्शन
'उनसे ज्यादा इनसिक्योर नेता नहीं देखा', राहुल गांधी पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP का भी आया रिएक्शन
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal ने किसी और लड़की के साथ दिया Smriti Mandhana को धोखा, दोस्त ने लगाए आरोप
Bollywood News: देशभक्ति से भरा सलमान खान का अवतार, ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना हुआ रिलीज़
Vasudha: Vasudha का टूटा दिल, Dev ने क्यों रची अपनी ही शादी तोड़ने की साजिश? (24.01.2026)
Chitra Tripathi: न्यूज़ रूम में Shankaracharya विवाद की खुली पोल...मचा हड़कंप! | Avimukteshwaranand
Pakistan के खैबर में आत्मघाती हमले में ISI के आतंकी की मौत...| Pakistan News | ISI News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे आसिम मुनीर, इशाक डार ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे आसिम मुनीर, इशाक डार ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
इंडिया
'उनसे ज्यादा इनसिक्योर नेता नहीं देखा', राहुल गांधी पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP का भी आया रिएक्शन
'उनसे ज्यादा इनसिक्योर नेता नहीं देखा', राहुल गांधी पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP का भी आया रिएक्शन
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Ice Without Refrigerators: 300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
जनरल नॉलेज
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget