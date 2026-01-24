जीत के सिक्सर से चूकी RCB, दिल्ली कैपिटल्स ने रोका विजयरथ; प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार

WPL 2026 Highlights: दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने वाली पहली टीम बन गई है. दिल्ली ने RCB को 7 विकेट से हरा दिया है. लॉरा वुल्वार्ट की सधी हुई पारी की बदौलत DC सीजन की तीसरी जीत दर्ज कर पाई. वडोदरा में खेले गए इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 109 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बैटिंग इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रही. कप्तान स्मृति मंधाना ने 38 रन बनाए, उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने कहर बरपाया. स्नेह राणा के अलावा DC के सभी बॉलर्स ने कोई ना कोई विकेट जरूर लिया.

दिल्ली ने रोका RCB का विजयरथ

RCB ही अकेली ऐसी टीम है, जिसने WPL 2026 के प्लेऑफ में स्थान सुनिश्चित कर लिया है. वो लगातार 5 मैच जीत चुकी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उसे चारों खाने चित्त कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है. दिल्ली टीम के लिए लॉरा वुल्वार्ट ने नाबाद 42 रनों की पारी खेल अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की. उनके अलावा कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने 24 रन और मैरिजेन काप 19 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

बताते चलें कि तीन टीम WPL 2026 के प्लेऑफ में जाएंगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है. वहीं RCB पर 7 विकेट की जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स सीधे चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई है. प्लेऑफ के बाकी दो स्थानों के लिए अभी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच टक्कर है. सभी टीमों के अभी दो-दो मैच बचे हुए हैं.

