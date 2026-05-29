क्वालीफायर 2 में RR की पहले बैटिंग, गुजरात ने प्लेइंग XI में खेला बड़ा दांव

GT vs RR Qualifier-2 Toss Update: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात पहले बॉलिंग के लिए मैदान पर उतरेगी.

राजस्थान ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं गुजरात की अंतिम ग्यारह में बड़ा बदलाव देखने को मिला. टीम में साई किशोर की वापसी हुई है. बताते चलें कि इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी. हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है.

टॉस के बाद क्या बोले राजस्थान रॉयलस के कप्तान?

टॉस के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने कहा, "हम पहले बैटिंग करेंगे. वैसे ही विकेट है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अंत में धीमा हो जाता है और हमारे पास इसके लिए उपयुक्त गेंदबाज हैं. हमें 40 ओवर तक अच्छा क्रिकेट खेलना है, बेस्ट टीम जीतेगी. रिकवरी और इंजरी को लेकर सपोर्ट स्टाफ शानदार रहा है."

टॉस के बाद क्या बोले गुजरात टाइटंस के कप्तान?

टॉस के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करते. इस विकेट पर पहले ही 40 ओवर खेले जा चुके हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. हमारे पास सब कुछ दांव पर लगा है, यह करो या मरो की स्थिति है. एक बदलाव- साई किशोर की वापसी हुई है."

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.

इम्पैक्ट सब- शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे.

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

इम्पैक्ट सब- राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान.