राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक, बड़े-बड़े सितारों से सजी मुंबई इंडियंस को 27 रनों से चटाई धूल

राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक, बड़े-बड़े सितारों से सजी मुंबई इंडियंस को 27 रनों से चटाई धूल
RR vs MI Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराकर IPL 2026 में जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है. राजस्थान अपने तीनों मैच जीत चुकी है.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया है. बारिश से प्रभावित इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 11 ओवरों में 150 रन बनाए थे. बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए MI की टीम 123 रन ही बना पाई. बारिश के चलते मैच में ओवरों की संख्या 11 कर दी गई थी. राजस्थान की जीत में सबसे बड़ा योगदान यशस्वी जायसवाल का रहा जिन्होंने 77 रन बनाए.
टॉस हारने के बाद राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. MI पर यह फैसला इतना उल्टा पड़ा कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पीट-पीटकर गेंदबाजों का भूत बना दिया. जायसवाल ने 32 गेंद में 77 रन बनाए, दूसरी ओर सूर्यवंशी ने 14 गेंद में 39 रन बनाकर राजस्थान को 150 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.
राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक
यह IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की लगातार तीसरी जीत है. 151 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई मुंबई इंडियंस की टीम 46 रन तक आते-आते 5 विकेट खो चुकी थी. रोहित शर्मा ने केवल 5 रन बनाए, वहीं पिछले मैच में फिफ्टी जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव के बल्ले से इस बार सिर्फ 6 रन निकले. तिलक वर्मा को शुरुआत तो मिली, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर चलते बने. बीमार होने के कारण पिछला मैच मिस करने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या ने वापसी की. पांड्या गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं ले पाए और बल्लेबाजी में भी सिर्फ 9 रन बना पाए.
नमन धीर और शेरफान रदरफोर्ड ने जरूर कुछ देर के लिए उम्मीदें जगाई. नमन ने 13 गेंद में 25 रन और रदरफोर्ड ने 8 गेंद में 25 रन जड़े. मगर वो टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर सके. मुंबई के कुल 10 खिलाड़ी बैटिंग करने आए, जिनमें से केवल 3 बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू पाए.
राजस्थान रॉयल्स की टीम अब पॉइंट्स टेबल के टॉप पर चली गई है, जिसके 6 अंक हैं. MI के खिलाफ मैच में संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर और रवि बिश्नोई, इन तीनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर भी एक-एक विकेट लेने में कामयाब रहे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL