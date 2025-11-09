संजू सैमसन IPL 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच सैमसन के ट्रेड को लेकर डील लगभग पक्की हो गई थी. सैमसन की जगह रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किए जाने की अटकलों ने पिछले दिनों खूब जोर पकड़ा था. अब खबर है कि RR मैनेजमेंट सैमसन की जगह सिर्फ एक खिलाड़ी को ट्रेड करने से खुश नहीं है.

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा को पिछले सीजन क्रमशः राजस्थान और चेन्नई ने 18 करोड़ वाले स्लॉट में रिटेन किया था. अब तक डील पक्की हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट डायरेक्ट खिलाड़ियों को स्वैप करने के लिए तैयार नहीं है. राजस्थान टीम चाहती है कि उसे सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा के साथ-साथ CSK एक और खिलाड़ी सौंपे.

राजस्थान मैनेजमेंट चाहता है कि उसे संजू सैमसन के ट्रेड के बदले रवींद्र जडेजा और डेवाल्ड ब्रेविस मिल जाएं. दक्षिण अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाज ब्रेविस ने पिछले साल ही चेन्नई सुपर किंग्स को जॉइन किया था. दूसरी ओर CSK के अधिकारी सिर्फ जडेजा को ट्रेड करना चाहते हैं, और जहां तक जडेजा के साथ दूसरे खिलाड़ी को ट्रेड करने की बात है, खासतौर पर CSK ब्रेविस को बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहती है.

रिपोर्ट अनुसार RR फ्रैंचाइजी के अधिकारियों ने कुछ अन्य टीमों से भी संपर्क साधा है. ये टीम सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा को छोड़ने को तैयार है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वैप होगा. जडेजा आईपीएल इतिहास के सबसे सफल और दिग्गज ऑलराउंडर्स में से एक हैं. जडेजा ने अपने IPL करियर में 3,260 रन बनाने के अलावा 170 विकेट भी लिए हैं.

दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने संजू सैमसन में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि SRH के पास पहले से ओपनिंग बल्लेबाजी के 3 बढ़िया विकल्प मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें:

Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास