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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR-PBKS से RR-DC तक, जानें कैसा है इन सभी 4 टीमों के लिए प्लेऑफ का समीकरण

KKR-PBKS से RR-DC तक, जानें कैसा है इन सभी 4 टीमों के लिए प्लेऑफ का समीकरण

IPL 2026 Playoff Scenarios: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ का सिर्फ एक स्लॉट बाकी है, जिसके लिए KKR, DC, RR और PBKS चार टीमों में लड़ाई है. तो आइए जानते हैं कि चारों का समीकरण क्या कहता है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 May 2026 04:07 PM (IST)
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IPL 2026 Playoff Scenarios For Last Slot: आईपीएल 2026 में लीग स्टेज के मुकाबले समाप्ति पर पहुंच चुके हैं. सिर्फ 4 लीग मैच खेले जाने बाकी हैं. इन 4 मैचों के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेऑफ के इकलौते स्लॉट की लड़ाई होगी. टॉप-4 में तीन टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है. अब सिर्फ एक स्पॉट बाकी है. तो आइए जानते हैं इस स्पॉट के लिए लड़ रही सभी चारों टीमों का समीकरण कैसा है. 

राजस्थान रॉयल्स (RR)

टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद राजस्थान का समीकरण सबसे सीधा नजर आता है. प्लेऑफ के एक स्लॉट के लड़ रहीं 4 टीमों में राजस्थान इकलौती फ्रेंचाइजी है, जो 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. टीम को अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 24 मई को खेलना है, जिसमें जीत हासिल करके टीम डायरेक्ट प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. 

अगर टीम को हार झेलनी पड़ती है. फिर भी टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का चांस होगा. इस सूरत में टीम को चाहिए कि बाकी तीनों टीमें अपने-अपने आखिरी लीग मैच में हार का सामना करें. 

पंजाब किंग्स (PBKS)

श्रेयस अय्यर की कप्तान वाली पंजाब के पास 13 प्वाइंट्स हैं. टीम को आखिरी मुकाबला 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलना है. इस मैच में जीत हासिल करके पंजाब 15 प्वाइंट्स तक पहुंच जाएगी. हालांकि इसके बाद टीम को सुनिश्चित करना होगा कि बाकी तीनों टीमें आखिरी मैच में हार का सामना करें. वहीं अगर पंजाब खुद आखिरी मैच हार जाती है, तो टीम वहीं से एलिमिनेट हो जाएगी. 

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

कोलकाता के पास भी 13 प्वाइंट्स हैं. टीम को आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 मई को खेलना है. इस मैच में जीत हासिल करके टीम 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. इसके बाद टीम को चाहिए कि बाकी दोनों टीमें आखिरी मैच में हार का सामना करें, क्योंकि समीकरण के लिहाज से दिल्ली को तो केकेआर ही हरा देगी. वहीं अगर केकेआर को हार झेलनी पड़ी, तो टीम सीधा एलिमिनेट हो जाएगी. 

दिल्ली कैपिटल्स (DC)

दिल्ली कैपिटल्स सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है. टीम के पास सिर्फ 12 प्वाइंट्स हैं. टीम को अगला मुकाबला कोलकाता के खिलाफ 24 मई को खेलना है. इस मैच में जीत हासिल करके टीम 14 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. इसके साथ टीम को चाहिए कि बाकी दोनों टीमें आखिरी मैच में हार का सामना करें. इसके साथ दिल्ली को नेट रनरेट भी अच्छा रखना होगा, जिससे 14 प्वाइंट्स के साथ टीम प्लेऑफ के लिए बढ़त मिल सके. 

 

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Published at : 22 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL 2026 Playoff
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