डग आउट में मोबाइल फोन यूज कर फंसे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर, तोड़ा नियम; जानें अब क्या होगा

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026डग आउट में मोबाइल फोन यूज कर फंसे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर, तोड़ा BCCI का नियम; जानें अब क्या होगा

डग आउट में मोबाइल फोन यूज कर फंसे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर, तोड़ा BCCI का नियम; जानें अब क्या होगा

IPL 2026: आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर के डगाउट में बैठकर मोबाइल चलाने की चर्चा जोरों पर है. तो आइए जानते हैं इस मामले में क्या कर्रवाई हो सकती है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 12 Apr 2026 06:01 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर का डगआउट में बैठकर मोबाइल चलाना उन्हें मुश्किल में डालता हुआ नजर आ रहा है. मैच के बीच इस तरह डगआउट में मोबाइल का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ होता है. अब इस मामले पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि टीम के मैनेजर पर कार्रवाई होनी चाहिए. 

बता दें कि रोमी भिंडर का डगआउट में मोबाइल चलाना आईपीएल के प्लेयर्स एंड मैच ऑफीशियल्स एरिया (PMOA) प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. राजस्थान ने चौथा मैच 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था. इसी मैच के दौरान डगाउट में मोबाइल चलाने वाला वीडियो सामने आया. 

मैनेजर पर कार्रवाई होनी चाहिए 

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "रोमी भिंडर ने वाकई में PMOA प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है. मैच के दौरान डगआउट में बैठकर मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं होती है. यह अनजाने में हो सकता है, लेकिन मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. उन्हें चेतावनी दी जाएगी या फिर बैन लगाया जाएगा, इस बात का फैसला मैच रेफरी और एंटी करप्शन यूनिट की रिपोर्ट पर निर्भर होगा. फिर उसी के आधार पर आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल फैसला ले सकती है."

मैच शुरू होने से पहले जमा करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मैच शुरू होने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करने होते हैं. ऐसा एंटी करप्शन सुरक्षा के लिए तय किया जाता है. मोबाइल जमा करने का मकसद मैच के दौरान बाहर किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने को राका जाना होता है. बताते चलें कि मोबाइल चलाने वाले वीडियो पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कड़ी कार्रवाई की मांग की. अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में क्या कर्रवाई होती है. 

 

यह भी पढ़ें: लगातार 3 हार के बाद मजबूत होगी KKR, अगला मैच में खेलेगा 18 करोड़ वाला गेंदबाज! जानें बड़ा अपडेट

Published at : 12 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals BCCI IPL 2026 Romi Bhinder
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