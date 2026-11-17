राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2027 से पहले कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिसमें शिमरोन हेटमायर भी शामिल हैं. हेटमायर पिछले सीजन 11 करोड़ रुपये की कीमत पर राजस्थान के लिए खेलते हुए नजर आए थे.

राजस्थान रॉयल्स के रिलीज किए गए खिलाड़ी- शिमरोन हेटमायर, तुषारदेश पांडे, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका

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