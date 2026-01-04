IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कौन करेगा, यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है. यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को कप्तानी के विकल्प के तौर पर देखा गया है, लेकिन कप्तानी के लिए रवींद्र जडेजा के नाम पर भी चर्चा तेज हुई है. जडेजा, संजू सैमसन ट्रेड डील की वजह से राजस्थान रॉयल्स टीम में आए हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर रवींद्र जडेजा की एक तस्वीर साझा की है, जिसे उन्हें टीम का नया कप्तान बनाए जाने के इशारे के रूप में देखा जा रहा है. रॉयल्स ने जडेजा की तस्वीर के साथ 'थालापति' लिखा है, जिसका मतलब कमांडर माना जाता है. यदि ऐसा है तो रवींद्र जडेजा IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कमांडर या लीडर के रूप में नजर आ सकते हैं. आपको बताते चलें कि CSK में जडेजा को 18 करोड़ रुपये मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने 14 करोड़ रुपये में राजस्थान टीम में जाने का निर्णय किया था.

इसी बीच न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट में बताया गया है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के मैच पुणे में खेले जा सकते हैं. अगले सीजन में पुणे, RR टीम का होमग्राउंड हो सकता है, जो अभी तक जयपुर रहा था. सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान रॉयल्स के बीच डील साइन होने के करीब है.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ चल रहे मतभेदों के कारण राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी ने जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम को अगले सीजन के लिए अपना होम ग्राउंड ना बनाने का निर्णय किया है. ये मतभेद तब उत्पन्न हुए जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने RR फ्रैंचाइजी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे. राजस्थान टीम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और साथ ही गलत आरोपों के लिए कड़ी कार्यवाई की मांग की थी.

यह भी बताया जा रहा है कि गुवाहाटी का बारासपारा स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स टीम का दूसरा होम ग्राउंड हो सकता है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी संभव है.

