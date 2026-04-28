पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने योद्धा की तरह चेज किए 223 रन; फरेरा और शुभम ने पलटी बाजी

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है. यह IPL 2026 सीजन में पंजाब टीम की सबसे पहली हार है. न्यू चंडीगढ़ यानी अपने होमग्राउंड पर खेल रही पंजाब की टीम 222 रनों के विशालकाय स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई. डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे के बीच 32 गेंदों में 77 रनों की नाबाद पार्टनरशिप ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया.

पंजाब की पहली हार

IPL 2026 में अब तक पंजाब किंग्स ने अब तक 7 मैचों में 6 जीत दर्ज कर ली थीं और उसके एक मैच का कोइ परिणाम नहीं निकल सका था. राजस्थान के सामने आखिरकार उसे घुटने टेकने ही पड़े. प्रभसिमरन सिंह और मार्कस स्टोइनिस की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत पंजाब की टीम 222 रनों के स्कोर तक पहुंची थीं.

जब राजस्थान की टीम 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 51 रनों की तेजतर्रार ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली. सूर्यवंशी ने 16 गेंद खेलकर 43 रन बनाए. उन्होंने इस सीजन 400 रन भी पूरे कर लिए हैं, दूसरी ओर जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली. ध्रुव जुरेल ने 16 रन और कप्तान रियान पराग 29 रन बनयकर आउट हो गए.

फरेरा-दुबे ने पलटी बाजी

14वें ओवर के अंत तक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए थे. अंतिम 6 ओवरों में RR को जीत के लिए 6 ओवरों में 72 रन बनाने थे. लक्ष्य कठिन लग रहा था, लेकिन डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने आस नहीं छोड़ी. फरेरा और दुबे ने अगले 2 ओवरों में 29 रन ठोक डाले, लेकिन उससे अगले ओवर में केवल 8 रन आए.

हालात ऐसे थे कि राजस्थान को अंतिम 3 ओवरों में 35 रन बनाने थे. 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह 17 रन लुटा बैठे, जिससे राजस्थान की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी. वहीं 19वें और सबसे यहां ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने 16 रन दिए. इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए शुभम दुबे ने भी खूब तबाही मचाई. उन्होंने 12 गेंद में 31 रनों की कैमियो पारी खेली, जबकि फरेरा 26 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद लौटे.

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