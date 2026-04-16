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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20265 साल बाद ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक, 53 गेंद में जड़ दिया शतक; अकेले MI के लिए पलटी बाजी

5 साल बाद ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक, 53 गेंद में जड़ दिया शतक; अकेले MI के लिए पलटी बाजी

Quinton De Kock IPL Century: क्विंटन डिकॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 53 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह उनके आईपीएल करियर का तीसरा शतक है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 09:15 PM (IST)
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क्विंटन डिकॉक ने अपने IPL करियर का तीसरा शतक जड़ दिया है. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 53 गेंदों में सेंचुरी पूरी की. इंडियन प्रीमियर लीग में पांच साल बाद ऐसा मौका आया है, जब डिकॉक ने बतौर ओपनर मुंबई इंडियंस के लिए शतक लगाया है. डिकॉक ने शतकीय पारी के दम पर MI की बल्लेबाजी को संकट से उबारा. शतक पूरा करने तक दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने अपनी पारी में 7 चौके और 7 छक्के लगाए.

5 साल बाद आया शतक

क्विंटन डिकॉक ने IPL 2026 में पांच साल के बाद मुंबई इंडियंस में वापसी की थी. इससे पहले वो 2021 में मुंबई के लिए खेले थे. पिछले पांच सालों में बहुत कुछ बदला, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, मगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले रिटायरमेंट से यू-टर्न लिया. रिटायरमेंट से वापसी के बाद डिकॉक जबरदस्त लय में दिखे हैं.

यह पहली बार है जब डिकॉक ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए शतक लगाया है. इससे पहले मुंबई के लिए उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 81 रन था. इसी के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में डिकॉक ऐसे पहले नामित विकेटकीपर बने हैं, जिन्होंने IPL में तीन शतक लगाए हैं.

यह भी पढ़ें: इस दिन IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलेंगे MS Dhoni, जानें प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह लेंगे?

डिकॉक अब इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसे केवल तीसरे खिलाड़ी भी बने हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाया है. उनके 3 शतक मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) के लिए आए हैं. उनसे पहले केएल राहुल और संजू सैमसन तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगा चुके हैं.

अकेले MI को मुश्किल से निकाला

पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पारी की पहली 14 गेंदों के भीतर 2 विकेट गंवा दिए थे. रायन रिकल्टन (2 रन) और सूर्यकुमार यादव (0 रन) पर आउट हो गए थे. मगर डिकॉक ने एक छोर संभाले रखा और नमन धीर के साथ मिलकर 122 रनों की साझेदारी कर मुंबई को मुश्किल से उबारा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Apr 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
MI Vs PBKS MUMBAI INDIANS QUINTON DE KOCK IPL LIVE
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