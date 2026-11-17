पंजाब किंग्स ने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. टीम ने विदेशी स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन का भी साथ छोड़ दिया है. पंजाब ने रिटेन लिस्ट जारी करने से पहले सबसे बड़ा बदलाव हार्दिक पांड्या के रूप में किया था. हार्दिक ट्रेड के जरिए मुंबई से पंजाब में आए हैं. दूसरी तरफ, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह उनके बदले में ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं. पंजाब ने 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है.

रिलीज के बाद पंजाब के पास 18.6 करोड़ रुपये का पर्स हो गया है, जिसको टीम 16 दिसंबर को ऑक्शन में खिलाड़ियों की खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. अब पंजाब के पास कुल 6 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली हो गया है, जिसमें 2 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के हैं.

IPL 2027 के लिए पंजाब किंग्स ने रिटेन किए खिलाड़ी

नेहाल वडेरा, मिच ओवन, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश और विशाल निशाद.

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