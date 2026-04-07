Watch: श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को यूं चिढ़ाया, मैच रद्द होने के बाद बनाई वीडियो और कही ये बात

बारिश के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया. PBKS ने शुरूआती दोनों मैच जीते थे और इस रद्द के बाद 5 अंकों के साथ टीम अंक तालिका में टॉप पर आ गई, जबकि ये कोलकाता का पहला अंक था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने अपने शुरूआती दोनों मैच हारे थे. तीसरे मैच में भी उनकी शुरुआत खराब हुई थी. मैच के बाद श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने एक वीडियो बनाकर KKR पर तंज कसा.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में अपना तीसरा और आखिरी आईपीएल खिताब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीता था. हालांकि इसके अगले सीजन से पहले KKR ने अय्यर को रिलीज भी कर दिया, जो हैरानी भरा फैसला था. फिर अय्यर पंजाब किंग्स में शामिल हुए और अपनी कप्तानी में टीम को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया. जारी संस्करण में भी टीम ने अच्छी शुरुआत की है, टीम 3 में से 2 जीत और 1 ड्रा के बाद अंक तालिका में पहले नंबर पर है.

श्रेष्ठा अय्यर ने कसा KKR पर तंज

सोमवार को हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पंजाब की शुरुआत अच्छी हुई थी, दूसरे ही ओवर में KKR के 2 विकेट गिर गए थे. हालांकि चौथे ही ओवर में बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया जो फिर शुरू नहीं हो सका और रद्द हो गया. श्रेयस अय्यर की बहन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, "पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, जाओ दिया एक पॉइंट."

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सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं श्रेष्ठा

श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर के इंस्टाग्राम पर 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. क्रिकेटर की बहन होने के चलते वह सुर्खियों में भी बनी रहती है. वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और डांस के वीडियो शेयर करती हैं.