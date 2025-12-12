ऑक्शन में पृथ्वी शॉ को KKR ने खरीदा! इतने करोड़ की बोली लगाकर RCB और लखनऊ को पछाड़ा

IPL 2026 की नीलामी में पृथ्वी शॉ को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है. KKR ने पृथ्वी को 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा. दरअसल भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने मॉक ऑक्शन करवाया, जिसमें पृथ्वी शॉ के लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बोली लगाई. बता दें कि 2018-2024 तक पृथ्वी इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले. वहीं पिछले साल मेगा ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था.

आईपीएल 2026 का ऑक्शन वैसे तो 16 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने अपना अलग से मॉक ऑक्शन आयोजित किया. 2026 सीजन की ऑक्शन लिस्ट में पृथ्वी शॉ का नाम सबसे पहले सेट में बोला जाएगा और उन्होंने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा है.

रविचंद्रन अश्विन द्वारा आयोजित मॉक ऑक्शन में सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पृथ्वी शॉ में दिलचस्पी दिखाई, जिसे दिल्ली कैपिटल्स से टक्कर मिली. 2 करोड़ तक जाने के बाद RCB पीछे हट गई, लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोली लगाई और 4 करोड़ पर जाकर दिल्ली ने भी अपने हाथ खींच लिए.

LSG, पृथ्वी शॉ को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहती थी, लेकिन 5 करोड़ के बाद उसने भी बोली नहीं लगाई. अंत में KKR ने 5.25 करोड़ रुपये की बोली लगाकर पृथ्वी शॉ को अपने स्क्वाड में शामिल किया. एक बार फिर बताते चलें कि यह असली नीलामी नहीं थी, इस मॉक ऑक्शन का आयोजन रविचंद्रन अश्विन ने करवाया.

पृथ्वी शॉ IPL 2025 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उनपर कोई टीम बोली लगाती है या नहीं. उन्होंने अब तक अपने 79 मैचों के आईपीएल करियर में 1892 रन बनाए हैं, जिनमें 14 अर्धशतकीय पारी भी शामिल हैं. 2022-2024 सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स से उन्हें 7.50 करोड़ रुपये की सैलरी मिल रही थी.

