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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PKBS Vs LSG: 'प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच साझेदारी शानदार रही', कप्तान अय्यर ने की दोनों की जमकर तारीफ

PKBS Vs LSG: 'प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच साझेदारी शानदार रही', कप्तान अय्यर ने की दोनों की जमकर तारीफ

PKBS Vs LSG: अय्यर ने मैच के बाद कहा, ‘‘दोनों के बीच भागीदारी शानदार रही, कुछ शॉट तो होश उड़ा देने वाले थे। तेज गेंदबाजों को बैक-फुट पर जाकर सीधे शॉट मारना

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Apr 2026 11:40 AM (IST)
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IPL 2026 PKBS Vs LSG: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर मिली जीत के बाद कहा कि प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच दूसरे विकेट की भागीदारी शानदार रही.

प्रियांश (93 रन) और कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की भागीदारी से पंजाब किंग्स ने 54 रन की जीत से अपना विजय अभियान जारी रखा.

दोनों के बीच भागीदारी शानदार रही- अय्यर

अय्यर ने मैच के बाद कहा, ‘दोनों के बीच भागीदारी शानदार रही, कुछ शॉट तो होश उड़ा देने वाले थे. तेज गेंदबाजों को बैक-फुट पर जाकर सीधे शॉट मारना. बीच के ओवरों में दोनों ने जिस तरह का संयम दिखाया, वह जबरदस्त था.'

यह भी पढ़ें: PBKS vs LSG: 16 सिक्स और 12 चौके, 83 गेंद में ठोक दिए 180 रन, प्रियांश आर्या और कोनोली का कहर, लिख दिया नया इतिहास

उन्होंने कहा, ‘मैं कूपर और आर्य से बात कर रहा था, मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि सबसे ज्यादा छक्के कौन मारता है. इनाम के तौर पर मेरा बल्ला मिलेगा. सुनने में शायद अजीब लगे. लेकिन उम्मीद है कि इससे हम सबको खुशी मिलेगी.'

अय्यर ने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि जब आप खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से खेलने देते हैं तो वे अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं. यही हमारा मूलमंत्र है. मैं उन्हें यह नहीं बताता कि उन्हें अपनी पारी कैसे खेलनी है. उनका अपना एक तय तरीका होता है. कोच रिकी पोंटिंग मैच से ठीक पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, मैं भी अपनी तरफ से कुछ बातें कहता हूं. फिर लड़के मैदान पर उतरकर अपना कमाल दिखाते हैं.'

उन्होंने कहा, ‘हमारे ज्यादातर गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय स्तरके हैं और उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है. कुछ खास बल्लेबाजों के खिलाफ हमारे पास पहले से ही योजना तैयार होती हैं, बस उन्हें सही तरीके से लागू करना होता है. उन्हें बस किसी भी हाल में लापरवाह नहीं होना चाहिए.'

पंजाब 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया

पंजाब किंग्स छह मैच में से पांच जीत से 11 अंक से तालिका में शीर्ष पर बरकरार है. एलएसजी की यह लगातार तीसरी हार है.

पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में एलएसजी की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी जिसमें कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रन, ऐडन मारक्रम ने 42 रन, मिचेल मार्श ने 40 रन और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'

Published at : 20 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Iyer LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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