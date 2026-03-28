IPL 2026 के पहले मैच में फिल साल्ट ने पकड़े 2 कमाल के कैच, ईशान किशन के लिए बने सुपर मैन

Phil Salt Catches, IPL 2026 1st Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज फिल सॉल्ट (Philip Salt) ने IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में एक नहीं बल्कि 2 शानदार कैच पकड़कर महफिल लूटी. हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन का कैच पकड़ने के लिए सॉल्ट मानिए सुपर मैन बन गए थे. सॉल्ट के दोनों ही कैच देखते ही बन रहे थे.

पहले लपका हेनरिक क्लासेन का कैच

मुकाबले की पहली पारी में आरसीबी के लिए 14वां ओवर रोमारियो शेफर्ड लेकर आए. शेफर्ड की पहली ही गेंद पर क्लासेन ने मिड विकेट की तरफ शॉट लगाया. क्लासेन का शॉट देखकर एक पल को लगा कि यह छक्का हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट ने कमाल करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली गेंद को लपककर कैच पूरा किया और क्लासेन को पवेलियन भेजा.

हालांकि सॉल्ट का कैच सवालों के घेरे में भी आया. थर्ड अंपायर ने कैच को चेक किया, लेकिन फैसला उनके पक्ष में ही आया. अंतत: अंपायर ने कैच को क्लीन बताते हुए क्लासेन को आउट करार दिया. क्लासे ने 22 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली. वह टीम के लिए पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे.

ईशान किशन के कैच के लिए बने सुपर मैन, एक हाथ से लपका

इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन का कैच लपकने के लिए सॉल्ट ने मानिए खुद को सुपर मैन में तब्दील कर दिया. ईशान ने अभिनंदन की गेंद पर पॉइंट की तरफ शाट खेलना चाहा. गेंद को हवा में देख सॉल्ट ने दौड़ लगाई और एक हाथ से ऐसा कैच लपका, जो 'कैच ऑफ द टूर्नामेंट' का दावेदार बन गया.

‼️ Reminder: NEVER hit the ball towards Phil Salt. 🥶🥶🥶pic.twitter.com/9VfYSzWrxb — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026

ईशान ने टीम के लिए शानदार पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली, जिसके साथ वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. ईशान की पारी बदौलत ही टीम ने 200 रन से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया.

यह भी पढ़ें: RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन