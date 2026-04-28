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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PBKS vs RR Pitch and Weather: क्या राजस्थान रोक पाएगी पंजाब किंग्स का विजयी रथ? बारिश बन सकती है विलेन; पढ़ें पिच और वेदर रिपोर्ट

PBKS vs RR Pitch and Weather: क्या राजस्थान रोक पाएगी पंजाब किंग्स का विजयी रथ? बारिश बन सकती है विलेन; पढ़ें पिच और वेदर रिपोर्ट

PBKS vs RR Pitch and Weather: आज मुल्लांपुर में बारिश की संभावना है, जहां पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 का 40वां मैच खेला जाना है. जानिए इस मुकाबले में पिच कैसी रहने का अनुमान है.

By : शिवम | Updated at : 28 Apr 2026 02:39 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 का 40वां मुकाबला आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. ये मैच मुल्लांपुर (महाराजा यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम) में शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें बारिश का अनुमान जताया गया है. जानिए मौसम रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट. आज बल्लेबाजों और गेंदबाजों में से किसे फायदा होगा.

राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी इस सीजन सबसे खतरनाक नजर आई है. पिछले मैच में पंजाब ने 265 रनों का रन चेज किया है, जिससे श्रेयस अय्यर एंड टीम के हौसले बुलंद हैं. पंजाब अकेली ऐसी टीम है, जिसने IPL 2026 में कोई मैच नहीं हारा है. पंजाब अंक तालिका में टॉप पर है, जबकि राजस्थान 8 में से 5 जीत के साथ चौथे स्थान पर है.

पंजाब किंग्स ने 7 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. आज भी कहीं बारिश विलेन न बन जाए, क्योंकि मौसम रिपोर्ट के अनुसार न्यू चंडीगढ़ में आज बारिश हो सकती है. आज पूरे दिन बादल रहने का अनुमान लगाया गया है, अगर मैच से पहले या मैच के दौरान बारिश हुई तो इसका असर पिच पर भी पड़ेगा.

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PBKS vs RR मैच में कैसा रहेगा मौसम?

आज मुल्लांपुर में बारिश की संभावना जताई गई है. मैच आज (28 अप्रैल) शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. मुल्लांपुर में शाम 6 से 7 बजे के करीब बारिश की संभावना 10 प्रतिशत है, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच ये संभावना 20 प्रतिशत तक है. हालांकि तेज बारिश का अनुमान नहीं है, इस वजह से बहुत कम संभावना है कि बारिश के कारण पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच रद्द हो.

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PBKS vs RR मैच में कैसी रहेगी पिच?

महाराज यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज रनों की बारिश देखने को मिल सकती है. मुल्लांपुर में पहली पारी का औसत स्कोर 212 रन है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी फायदेमंद रही है. पिच और मौसम को देखते हुए दोनों ही टीम चाहेगी कि पहले गेंदबाजी की जाए. IPL 2026 में यहां खेले गए पिछले दोनों मैच पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, ऐसे में पहले गेंदबाजी लेने का फैसला आसान नहीं होगा.

मुल्लांपुर में गेंदबाजों के लिए चुनौती रहने वाली है, यहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. बल्लेबाजों के लिए यहां खुलकर खेलना आसान रहता है, ऐसे में बल्लेबाजों की गलती या गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से ही रनों पर अंकुश लगाया जा सकेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Chandigarh Weather PBKS VS RR IPL 2026 PUNJAB KINGS Mullanpur Stadium
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