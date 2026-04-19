IPL 2026 का 29वां मैच आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. PBKS पहले बल्लेबाजी करेगी. श्रेयस अय्यर ने कहा कि ये उनकी टीम के लिए नया चैलेंज है, कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कैसे आगे बढ़ें. पंजाब ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), एडन मार्क्रम, निकोलस पूरन, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ, मोहसिन खान.

बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में पंजाब किंग्स अभी तक शानदार नजर आई है. कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने पिछली लगातार 3 पारियों में अर्धशतक जड़े हैं. पिछले मैच में उनके कैच के प्रयास ने भी सभी का दिल जीत लिया, जिससे हार्दिक का विकेट मिला. पंजाब टीम की खास बात है कि हर खिलाड़ी अपना योगदान दे रहा है. जब प्रभसिमरन नहीं चलते तो प्रियांश आर्या चलते हैं, प्रियांश नहीं चलते तो सिमरन सिंह रन बनाते हैं. अय्यर तो कमाल है ही, स्टोइनिस टीम को निचले क्रम में मजबूत बनाते हैं.

अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में वापसी की, जो इससे पहले ज्यादा असरदार नहीं रहे थे. मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.

दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, टीम अपने पिछले दोनों मैचों में हारी है. आज अगर पंजाब को हराना है तो लखनऊ के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पॉवरप्ले में विकेट निकालना होगा. प्रिंस यादव, आवेश खान को प्रदर्शन करना होगा. कप्तान ऋषभ पंत की फॉर्म भी चिंता का विषय रही है, उन्होंने पिछले 3 मैचों में कुल 29 ही रन बनाए हैं.

पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में पॉवरप्ले में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. दूसरी पारी की तुलना में पहली पारी में बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल रहती है, इसलिए टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. यहां रन बनाना आसान नहीं होता, पिच गेंदबाजों को मदद करती है. स्पिनर्स को भी यहां फायदा रहता है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 170-180 रन भी बनाए तो वह इसे डिफेंड कर सकती है.

PBKS vs LSG हेड टू हेड

पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अभी तक कुल 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी का रहा है. 3 मैच PBKS और इतने ही मैच LSG ने जीते हैं. लखनऊ का पंजाब के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 257 का है. पंजाब का लखनऊ के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 236 का है.