हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PBKS VS LSG: 'मैं प्रियांश-कोनोली को कभी नहीं बताता कि...', मैच के हीरो रहे दोनों खिलाड़ियों पर कप्तान अय्यर ने ये क्या कह दिया

PBKS VS LSG: 'मैं प्रियांश-कोनोली को कभी नहीं बताता कि...', मैच के हीरो रहे दोनों खिलाड़ियों पर कप्तान अय्यर ने ये क्या कह दिया

जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बल्लेबाजों ने असाधारण खेल दिखाया और कुछ शॉट्स तो हैरान कर देने वाले थे.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 20 Apr 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच 182 रन की साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने रविवार को आईपीएल 2026 के 29वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के विरुद्ध 54 रन से जीत दर्ज की. कप्तान अय्यर ने खुलासा किया है कि वह प्रियांश और कोनोली को यह नहीं बताते कि उन्हें अपनी पारी कैसे खेलनी है.

जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बल्लेबाजों ने असाधारण खेल दिखाया और कुछ शॉट्स तो हैरान कर देने वाले थे. उन्होंने कहा कि ऐसे शॉट खेलने के लिए काफी साहस और संयम की जरूरत होती है.

अय्यर ने बताया कि वह कूपर और प्रियांश आर्य से मजाक में बात कर रहे थे कि इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के कौन लगाएगा, और दोनों खिलाड़ी इस चुनौती के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "मैं अभी कूपर और प्रियांश से बात कर रहा था, हम एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा, वे इसके लिए तैयार हैं. जब आप उन्हें बस उनके हिसाब से खेलने देते हैं, उन्हें मैदान पर जाकर खुद को खुलकर जाहिर करने देते हैं, तो वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं. मैं उन्हें यह नहीं बताता कि उन्हें अपनी पारी कैसे खेलनी है. उनका अपना एक तय रूटीन और तरीका है. रिकी (पोंटिंग) मैच से पहले उनसे बात करते हैं और मैं भी अपनी राय दे देता हूं, बस इतना ही."

बॉलिंग यूनिट पर अय्यर ने कहा कि टीम के ज्यादातर गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और उनका प्रदर्शन खुद सब कुछ बयां करता है. उनके अनुसार सफलता का राज सिर्फ सही निष्पादन है. कप्तान का कहना है कि जब भी टीम विकेट को देखकर अपनी योजना बनाती है, तो उससे खिलाड़ियों को काफी आत्मविश्वास और संतोष मिलता है.

रविवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 7 विकेट खोकर 254 रन बना दिए. इस टीम ने महज 3 के स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह (0) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद प्रियांश आर्य ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया.

कूपर कोनोली 46 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 87 रन बनाकर आउट हुए, जबकि प्रियांश ने 37 गेंदों में 9 छक्कों और 4 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. इनके अलावा, मार्कस स्टोइनिस ने 29 रन का योगदान दिया. विपक्षी खेमे से प्रिंस यादव और मणिमारन सिद्धार्थ को 2-2 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर सिर्फ 200 रन बना सकी. इस पारी में कप्तान ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में 43 रन की पारी खेली, जबकि एडेन मार्करम ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, मिचेल मार्श ने 40 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से मार्को जानसेन ने 2 सफलताएं हासिल कीं.

यह भी पढ़ें:

KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण

Published at : 20 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
PBKS Vs LSG SHREYAS IYER IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
PBKS VS LSG: 'मैं प्रियांश-कोनोली को कभी नहीं बताता कि...', मैच के हीरो रहे दोनों खिलाड़ियों पर कप्तान अय्यर ने ये क्या कह दिया
'मैं प्रियांश-कोनोली को कभी नहीं बताता कि...', मैच के हीरो रहे दोनों खिलाड़ियों पर कप्तान अय्यर ने ये क्या कह दिया
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
आईपीएल 2026
PBKS vs LSG Highlights: पंजाब किंग्स की एक और शानदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से रौंदा
Highlights: पंजाब किंग्स की एक और शानदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से रौंदा
आईपीएल 2026
PBKS vs LSG Highlights: सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो
सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian woman Shamim Mafi arrest: ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल
यूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने स्विट्जरलैंड में एंजॉय किया वेकेशन, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
हेल्थ
Microplastics Health Risk: दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
दिनभर च्विंगम चबाते हैं तो हो जाएं सावधान, पापा बनने में आ सकती है दिक्कत
जनरल नॉलेज
Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget