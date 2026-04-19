पाकिस्तान में KKR प्लेयर के साथ धोखाधड़ी, 2 साल के बैन पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने पूछा जायज सवाल

PSL 2026 टूर्नामेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था, यह तभी से विवादों में घिरा हुआ है. पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर IPL में खेलने आए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी की एजेंसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निशान साधा है. दरअसल PCB ने मुजरबानी को PSL में खेलने से 2 साल के लिए बैन कर दिया है. मुजारबानी की एजेंसी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर बैन क्यों लगाया गया, जो मुजरबानी को कभी मिला ही नहीं था.

PSL ऑक्शन में ब्लेसिंग मुजरबानी को कोई खरीदार नहीं मिला था. बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने उन्हें रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर साइन किया था और इस डील के लिए उन्हें 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिलने थे. इसके कुछ दिन बाद ही मुजरबानी ने पाकिस्तान सुपर लीग से नाम वापस लेकर IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन कर लिया. KKR में उन्हें मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी.

इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजरबानी को PSL में खेलने से 2 साल के लिए बैन कर दिया. मगर मुजारबानी की स्पोर्ट्स एजेंसी 'Sports Xchange' ने पीसीबी को लताड़ते हुए कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाईजी ने केवल सोशल मीडिया अनाउंसमेंट की थी. मुजरबानी को कभी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था.

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ब्लेसिंग मुजारबानी की एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि वे पिछले 6 हफ्तों से इस मामले पर चुप थे क्योंकि वे कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते. मगर ब्लेसिंग मुजारबानी के प्रति आलोचना और तरह-तरह की बातों के बाद एजेंसी को अपना स्टेटमेंट जारी करना ही पड़ा.

🚨 BLESSING MUZARABANI MANAGER HITS BACK AT THE PSL. 🚨 pic.twitter.com/jRrA5n02fY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 19, 2026

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजारबानी के सामने खेलने का ऑफर रखा था, लेकिन इसके लिए मुजारबानी को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से NOC चाहिए थी, जो उन्हें नहीं मिल पाई थी. आधिकारिक दस्तावेजों की कमी के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर मुजारबानी को साइन करने की पुष्टि कर दी थी.

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