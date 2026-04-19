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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पाकिस्तान में KKR प्लेयर के साथ धोखाधड़ी, 2 साल के बैन पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने पूछा जायज सवाल

पाकिस्तान में KKR प्लेयर के साथ धोखाधड़ी, 2 साल के बैन पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने पूछा जायज सवाल

Blessing Muzarabani PSL Ban: जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तीखा सवाल पूछा है. मुजरबानी PSL से 2 साल का बैन झेल रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Apr 2026 08:12 PM (IST)
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PSL 2026 टूर्नामेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था, यह तभी से विवादों में घिरा हुआ है. पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर IPL में खेलने आए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी की एजेंसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निशान साधा है. दरअसल PCB ने मुजरबानी को PSL में खेलने से 2 साल के लिए बैन कर दिया है. मुजारबानी की एजेंसी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर बैन क्यों लगाया गया, जो मुजरबानी को कभी मिला ही नहीं था.

PSL ऑक्शन में ब्लेसिंग मुजरबानी को कोई खरीदार नहीं मिला था. बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने उन्हें रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर साइन किया था और इस डील के लिए उन्हें 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिलने थे. इसके कुछ दिन बाद ही मुजरबानी ने पाकिस्तान सुपर लीग से नाम वापस लेकर IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन कर लिया. KKR में उन्हें मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी.

इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजरबानी को PSL में खेलने से 2 साल के लिए बैन कर दिया. मगर मुजारबानी की स्पोर्ट्स एजेंसी 'Sports Xchange' ने पीसीबी को लताड़ते हुए कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाईजी ने केवल सोशल मीडिया अनाउंसमेंट की थी. मुजरबानी को कभी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था.

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ब्लेसिंग मुजारबानी की एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि वे पिछले 6 हफ्तों से इस मामले पर चुप थे क्योंकि वे कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते. मगर ब्लेसिंग मुजारबानी के प्रति आलोचना और तरह-तरह की बातों के बाद एजेंसी को अपना स्टेटमेंट जारी करना ही पड़ा.

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजारबानी के सामने खेलने का ऑफर रखा था, लेकिन इसके लिए मुजारबानी को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से NOC चाहिए थी, जो उन्हें नहीं मिल पाई थी. आधिकारिक दस्तावेजों की कमी के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर मुजारबानी को साइन करने की पुष्टि कर दी थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Apr 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Pakistan Cricket Board Blessing Muzarabani PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
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