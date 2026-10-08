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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का किया एलान, फिर होगा IPL और PSL का महासंग्राम

PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का किया एलान, फिर होगा IPL और PSL का महासंग्राम

PSL 12 Start Date: पाकिस्तान सुपर लीग के 12वें सीजन की शुरुआत 18 मार्च से होगी. इसका मतलब PSL की टक्कर एक बार फिर IPL से होने वाली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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साल 2027 में भी IPL और पाकिस्तान सुपर लीग की टक्कर होने वाली है. PCB ने एलान कर दिया है कि PSL 12 की शुरुआत 18 मार्च से होगी और फाइनल मई महीने के पहले सप्ताह में होगा. ऐसा 2025 में पहली बार हुआ था जब भारत और पाकिस्तान की दोनों टॉप लीगों के शेड्यूल में सीधा टकराव देखा गया था. उसके बाद 2026 में भी ऐसा ही हुआ और अब अगले साल भी पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की टक्कर होने वाली है.

पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन 18 मार्च-2 मई तक होगा. चूंकि IPL का आयोजन भी मार्च-मई वाले विंडो में ही करवाया जाता है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग (आईपीएल) के कारण पाकिस्तान बोर्ड को एक बार फिर नुकसान होने की उम्मीद बढ़ गई है.

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि सभी स्टेकहोल्डर्स और पार्टनर्स से बात करने के बाद पाकिस्तान बोर्ड ने इन तारीखों पर मुहर लगाई है. इसके बाद प्लेयर ऑक्शन से लेकर टीमों की रिटेंशन लिस्ट, डायरेक्ट साइनिंग और कौन से खिलाड़ी ट्रेड होते हैं या नहीं, इस पर भी एलान संभव है.

IPL से टक्कर

2026 में पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की टक्कर देखने को मिली थी. PSL के 11वें सीजन का आयोजन 26 मार्च-3 मई तक चला था. वहीं आईपीएल 2026 के मैच 28 मार्च-31 मई तक खेले गए थे. इसके बावजूद PCB दावा करता है कि पीएसएल के 11वें सीजन का फाइनल मैच देखने के लिए रिकॉर्ड 32,461 दर्शक देखने मैदान में मौजूद रहे थे.

अब पीएसएल 12 का आयोजन 18 मार्च से शुरू होगा और फाइनल 2 मई को खेला जाएगा. IPL 2027 की तारीखों पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मिनी नीलामी दिसंबर में होगी और रिटेंशन लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर तक की डेडलाइन रखी गई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
IPL PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2027 PSL 12
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