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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सिर्फ 4 रन से पलट गया मैच, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने CSK की करीबी हार पर कहा- कभी भी चेज कर...

सिर्फ 4 रन से पलट गया मैच, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने CSK की करीबी हार पर कहा- कभी भी चेज कर...

Ruturaj Gaikwad Statement on Chennai Loss: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 रनों की करीबी हार पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि वे कभी भी 195 का लक्ष्य चेज कर लेते.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Apr 2026 03:49 PM (IST)
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बीते शनिवार चेन्नई सुपर किंग्स जीती हुई बाजी हार गई थी. सनराइजर्स हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में CSK को 10 रनों से हराया. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए थे. वहीं चेन्नई की टीम पहले 10 ओवरों में 111 रन बना चुकी थी. जीत आसान लग रही थी, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मुकाबले पर हावी होती चली गई. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि वो 195 का लक्ष्य कभी भी चेज कर सकते थे. साथ ही उन्होंने वह क्षण भी बताया जहां उनके हाथों से मैच निकल गया.

ये वही मैदान है जहां आईपीएल में 247 रनों का लक्ष्य चेज हो चुका है. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी उसी बात को दोहराया कि उनकी टीम भी 195 रनों का लक्ष्य चेज कर सकती थी. उन्होंने कहा कि पावरप्ले में हैदराबाद के स्कोर को देखने के बाद उन्हें लगा था की SRH की टीम 220-230 रन बना लेगी. मगर गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए उन्हें 194 पर रोका.

कभी भी चेज कर सकते थे 195

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि इस मैदान पर उनकी टीम 200 से कम रनों का कोई भी लक्ष्य कभी भी चेज कर सकती थी. एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 ओवर में 111 रन बना लिए थे और 6 विकेट बचे हुए थे. कप्तान ने बताया कि अंतिम 10 ओवरों में उन्हें लगभग 80 रनों की आवश्यकता थी. उस समय उन्हें केवल पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट, जानें कितने मैच करेगा मिस

कहां पलट गया मैच?

चेन्नई के कप्तान ने कहा कि 10 ओवरों में लगभग 80 रनों की जरूरत थी. मगर उसके अगले 2 ओवरों में टीम केवल 4 रन बना सकी और दो विकेट भी गंवा दिए. वहीं से मैच पलट गया और हैदराबाद टीम हावी हो गई. वो भी जानते थे कि डेथ ओवरों में प्रति ओवर 12 या 13 रन बनाना बहुत मुश्किल होगा.

इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर मौजूद है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दोबारा चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
CSK RUTURAJ GAIKWAD CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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