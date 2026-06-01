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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026ट्रॉफी जीतने के बाद RCB की विक्ट्री परेड पर आया बड़ा अपडेट, पिछले साल 11 लोगों ने गंवाई थी जान

ट्रॉफी जीतने के बाद RCB की विक्ट्री परेड पर आया बड़ा अपडेट, पिछले साल 11 लोगों ने गंवाई थी जान

IPL 2026 RCB Victory Parade Update: दूसरी ट्रॉफी जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया. पिछले साल विक्ट्री परेड की भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बीते रविवार (31 मई) गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराते हुए IPL 2026 का खिताब जीता था. यह आरसीबी के लिए लगातार दूसरा खिताब रहा. पिछले सीजन यानी 2025 में पहली ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में टीम की विक्ट्री परेड हुई थी, जिसमें भगदड़ से 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे. अब मौजूदा सीजन में बेंगलुरु की जीत बाद विक्ट्री परेड पर बड़ा अपडेट सामने आया. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस बार आरसीबी की जीत के लिए विक्ट्री परेड नहीं होगी यानी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. इस दफा फैंस को टीम की जीत घर के अंदर ही सेलिब्रेट करने के निर्देश दिए गए हैं. 

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह भी बना कारण 

विक्ट्री परेड न निकालने के पीछे किसी तरह की भगदड़ होने के अलावा कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह को भी ध्यान में रखा गया है. यह समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा. राज्यपाल का आवास चिन्नस्वामी स्टेडियम के काफी करीब है. इस राजनीतिक कार्यक्रम में राज्य भर से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. 

समारोह में कई ऊंचे पद के व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए काफी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में राज्य पुलिस विभाग के लिए किसी अन्य हाई-वोल्टेज समारोह के लिए अपने कर्मियों को भेजना मुश्किल होगा. 

बेंगलुरु में जश्न की संभावना बहुत कम 

आरसीबी के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया, "बेंगलुरु में किसी भी प्रकार का जश्न मनाने की संभावना बहुत कम है. कुछ दिशानिर्देश निर्धारित हैं और हमें उनका पालन करना होगा." 

वहीं बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने कहा, "हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई जश्न मनाना चाहता है तो वह घर के अंदर मना सकता है."

 

यह भी पढ़ें: 7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट

Published at : 01 Jun 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Bengaluru RCB IPL 2026 RCB Victory Parade
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