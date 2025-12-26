हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026चैंपियन RCB की प्लेइंग XI में 7 करोड़ के प्लेयर की जगह नहीं, दिग्गज क्रिकेटर के दावे से पूरी दुनिया हैरान

चैंपियन RCB की प्लेइंग XI में 7 करोड़ के प्लेयर की जगह नहीं, दिग्गज क्रिकेटर के दावे से पूरी दुनिया हैरान

Anil Kumble on Venkatesh Iyer: भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने दावा किया है कि वेंकटेश अय्यर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 07:48 PM (IST)
भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने दावा किया है कि वेंकटेश अय्यर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाएंगे. आपको याद दिला दें कि RCB ने मिनी ऑक्शन में अय्यर को 7 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था, लेकिन कुंबले के दावे ने IPL 2026 से पहले ही क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है.

जियो स्टार के एक शो पर चर्चा करते हुए अनिल कुंबले ने कहा कि RCB टीम का प्लान टीम के अंदर निरंतरता बनाए रखने का था, ना कि अचानक कोई बदलाव करने का. अनिल कुंबले ने कहा, "वेंकटेश अय्यर को शुरुआत में RCB की प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. आप एक ट्रॉफी विजेता टीम के अंदर संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहेंगे."

कुंबले ने आरसीबी की ऑक्शन की रणनीति पर भी बात की. उन्होंने बताया कि फ्रैंचाइजी युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना चाहती है. कुंबले अनुसार RCB ने लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को इसलिए नहीं खरीदा, जिससे टीम में पहले से मौजूद सुयश शर्मा के मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पूर्व वेंकटेश अय्यर को KKR ने रिलीज कर दिया था. उन्हें रिलीज करने से केकेआर का पर्स 23.75 करोड़ रुपये तक खाली हो गया था. गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी वेंकटेश अय्यर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनपर 6.80 करोड़ से ज्यादा बोली लगाना ठीक नहीं समझा. अंत में RCB ने उन्हें 7 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा.

अपने IPL करियर में वेंकटेश अय्यर ने अब तक 56 पारियों में 1468 रन बनाए हैं. उनका आईपीएल में स्ट्राइक रेट 137 से अधिक रहा है और इस छोटे से करियर में उनके बल्ले से एक शतक और 12 फिफ्टी निकली हैं. आईपीएल 2025 में अय्यर फ्लॉप रहे थे, जिसमें वो 7 पारियों में केवल 142 रन बना पाए थे.

Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा फ्लॉप, फिर गरजा विराट का बल्ला, आज विजय हजारे ट्रॉफी में किस-किसने मचाया धमाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Dec 2025 07:48 PM (IST)
Anil Kumble Royal Challengers Bengaluru RCB Venkatesh Iyer IPL 2026
