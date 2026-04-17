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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर के खिलाफ नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, जानें मोबाइल यूज करने पर क्या हुआ एक्शन?

राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर के खिलाफ नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, जानें मोबाइल यूज करने पर क्या हुआ एक्शन?

Romi Bhinder Rajasthan Royals Manager: राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर मोबाइल यूज करने को लेकर BCCI ने सख्त एक्शन लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर रोमी भिंडर को कुछ दिन पहले डगआउट में बैठकर मोबाइल चलाते देखा गया था. फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है. बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट ने भिंडर को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में भिंडर का कहना था कि खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें मोबाइल फोन अपने साथ रखना पड़ा था. मामले की पूरी जांच के बाद उन्हें चेतावनी दी गई है.

चेतावनी देकर छोड़ा

जब रोमी भिंडर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, तब राजस्थान रॉयल्स टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी उन्हीं के पास बैठे हुए थे. यहां तक कि वैभव ने फोन में झांक कर भी देखा था. इस मामले में वैभव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

जांचकर्ता, रोमी भिंडर के जवाब से पूरी तरह संतुष नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी समझा गया. इस कारण उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और साथ ही चेतावनी भी दी गई. BCCI ने साफ किया कि आगे ऐसे मामले सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

क्या वैभव सूर्यवंशी को भी मिली सजा?

इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वैभव सूर्यवंशी को सजा देने जैसे संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई. बात कहा गया कि वैभव अभी बच्चे हैं और बेहतर होगा कि फ्रेंचाइजी उन्हें नियमों को बेहतर तरीके से समझाए. एक युवा खिलाड़ी को डराने का कोई अर्थ नहीं है. नियमों के मुताबिक मैनेजर ड्रेसिंग रूम में फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डगआउट में नहीं.

जब खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स डगआउट में आते हैं, उससे पहले उन्हें फोन जमा करवाने होते हैं. रोमी भिंडर के मामले में करप्शन का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन बिना अनुमति डगआउट में मोबाइल लाना एक संगीन अपराध माना गया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Apr 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Romi Bhinder
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